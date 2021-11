Apodemia propone la mesa perfecta para esta Navidad

La mesa es, probablemente, el lugar preferido para reunirnos en Navidad. Junto a nuestros familiares y amigos, gran parte de nuestras celebraciones las disfrutamos sentados alrededor de una mesa.

Por ello, cada vez más, el cuidado de la decoración y sus detalles cobran mayor importancia y resulta clave encontrar esas piezas únicas que ofrezcan una sensación de calidez y que conviertan nuestras mesas en el centro de nuestro universo.

Tanto los manteles, como la cubertería o las velas son ideales para completar los centros navideños. Desde Apodemia, proponen a los clientes un nuevo Homeware, de edición limitada, para que montar la mesa perfecta estas navidades sea sinónimo de éxito con la familia e invitados.

Uno de sus productos estrellas es el mantel individual de la colección Juno, con formas únicas e irregulares, acabados orgánicos y bordados en colores específicamente escogidos. Los manteles de la colección Juno son 100% lino y tienen un diseño natural y atemporal, lo que permitirá al usuario montar tu mesa de manera especial tanto en Navidad y como a lo largo del año.

También destacan su servilleta de lino. El trabajo detrás de cada puntada de las servilletas Pink Flower, realizadas en lino y bordadas en color burgundy, transmiten la delicadeza y el cariño que se quiere demostrar siempre a los seres queridos.

Por supuesto, no pueden faltar los posavasos, el complemento ideal no solo para proteger la superficie de la mesa, sino entonar para los brindis más emotivos y memorables. A este suplemento habría que añadirle las velas candelabros de Apodemia, hechas con cera vegetal, 100% natural. Su silueta en forma de hoja transmite originalidad y naturalidad a partes iguales, mientras que su aroma es suave y no desprende una fragancia potente cuando se enciende.