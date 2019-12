El Belén Imaginado de Autismo Sevilla, esta Navidad en CaixaBank

La asociación Autismo Sevilla ha presentado en la mañana de este jueves El Belén Imaginado en la sede de CaixaBank, donde podrá verse hasta el próximo 5 de enero. Esta iniciativa tiene como objetivo dar muestra de la visión que las personas con autismo tienen sobre la Navidad, ya que este Nacimiento es el imaginado por ellos. Durante meses, las personas con TEA han participado en el proyecto aportando sus ideas y materializando ese Belén con el que sueñan y que a muchos pasa desapercibido. De corte costumbrista y napolitano, el Belén Imaginado cuenta con la participación del imaginero Rubén Fernández, el narrador Abraham Parrón y el ilustrador Abel Ippolito.

Durante el acto de presentación estuvieron presentes Mercedes Molina, presidenta de la asociación Autismo Sevilla, Marcos Zamora; director general de la asociación; María Jesús Catalá, directora territorial de CaizaBank en Andalucía Occidetal, y Juan Manuel Flores, delegado del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento.

Un Belén en el que los detalles son la esencia

Es una tradición en la que año tras año se cuenta la misma historia. Pero, como ocurre con cualquier historia, según los ojos que la observan ésta adquiere un cariz completamente diferente. Eso ocurre con el Belén Imaginado de Autismo Sevilla. "Este Nacimiento no se sale de lo habitual pero las personas con TEA han reparado en detalles que a nosotros nos han pasado desapercibidos por completo", apunta Rubén Fernández.

De ahí que entre las escenas se aprecie a uno de los Reyes Magos jugando con el Niño Jesús, que el propio niño lleve una corona de rey o que el mago, por ser mago, lleve un gorro de mago. Detalles que a la mayoría pasan desapercibidos, pero a ellos no. "Un ángel que aparece de la nada no puede aparecer si no es de una lámpara", comenta Fernández en alusión a lo que una de las personas con TEA le transmitió durante el montaje. "Esta es una historia que se ha contado mil veces pero con ellos ha sido muy fácil. Se han olvidado de la historia y se han centrado en los detalles", señala Abraham Parrón.

Durante más de seis meses, Rubén Fernández, Abel Ippólito y Abraham Parrón han trabajado con un grupo de más de 20 personas con TEA en este proceso creativo en el que todos han aportado su granito de arena. "Esta iniciativa es una buena ocasión para demostrar que las personas con autismo tienen muchas capacidades. Así, no sólo se dan a conocer, también se ponen en valor", señala Mercedes Molina. El resultado de este trabajo creativo son nueve escenas napolitanas compuestas por 64 piezas cuyos ropajes están elaborados con material reciclado. "Es un Belén napolitano pero con mucho colorido, porque así imaginan el Belén", apunta Marcos Zamora.

Una invitación a la reflexión

Desde Autismo Sevilla siempre realizan actividades para dar a conocer esta realidad y concienciar sobre ella. Su labor, además, pasa por buscar esa anhelada inclusión en la sociedad de las personas con autismo. Por eso, este Belén Imaginado se presenta como una ocasión idílica en la que la sociedad puede acercarse a conocer y eliminar esos clichés y estereotipos que se tienen sobre las personas con TEA. "Aunque hay distintos niveles de afección, este Belén es una muestra de que las personas con autismo sí son creativas y sí muestran interés por las relaciones emocionales, sólo hay que ver cómo han imaginado las escenas", señala Rubén Fernández.

Un Belén que apuesta por la accesibilidad cognitiva

Además de la labor social de este Nacimiento, el Belén Imaginado se presenta como una experiencia completa que cuenta con el apoyo de un cómico con viñetas y narraciones de las escenas que componen el Nacimiento. Al igual que las escenas que conforman el Belén, tanto las viñetas como los relatos han sido ideados por las personas con TEA que han participado en el proyecto. Todas ellas se pueden ver en la plataforma habilitada para la ocasión de manera accesible cognitivamente. Esta accesibilidad cognitiva también se extiende al propio Belén, que cuenta con toda la información traducida a lectura fácil. Además, a través de esa misma plataforma se puede acceder una guía didáctica para personas con discapacidad que lo necesiten.

Se puede compartir a través de redes sociales

Con idea de dar visibilidad a esta realidad, CaixaBank anima a los visitantes a compartir las curiosidades y las sensaciones que les transmita el Belén Imaginado a través del hastag #ElBelenImaginado.

Abierta hasta el 5 de enero, el horario de visita es de 12:00 a 20:00, el 24 y el 31 de diciembre de 12:00 a 14:00 (25 de diciembre y 1 de enero, cerrado).