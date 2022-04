El Centro Docente María recauda más de 3.500 euros para una casa de acogida de menores en Kenia

Un año más el Centro Docente María situado en Mairena del Aljarafe, ha llevado a cabo su anual acción solidaria a través del deporte. Gracias a los Juegos Solidarios, competición deportiva basada en la consecución de puntos para la recaudación de fondos que se dona a una organización no gubernamental, se ha conseguido más de 3.500 euros que serán donados a una ONG en Nairobi, Kenia.

La recaudación se consigió a través de los patrocinadores de los niños que participan en la competición,por lo que, cuántos más patrocinadores consiguiera cada uno mayor sería la recaudación. Este año, el Centro Docente María ha recaudado 3.627,2 euros que ha donado a una ONG llamada Queensand Kings of Kibera, se trata de una casa de acogida para niños que no tienen más salida que acabarviviendo en las calles de uno de los suburbios más pobres del mundo en Nairobi, Kenya.

Este ilusionante proyecto surge en el año 2006 cuando un par de estudiantes de Bellas Artes de Bostonfueron a Kibera (Kenia) a hacer talleres de arte con un grupo de niños de las calles de Nairobi, creando un vínculo de amistad e inevitablemente volcándose en ayudarlos a salir de esa situación. Desde entonces, el proyecto ha evolucionado y se ha profesionalizado con los años y hoy en día ya están cuidando a la tercera generación de niños, mientras las dos anteriores ya son mayores y tienen trabajos, van a la universidad o han montado sus propios negocios.

En la actualidad el centro acoge a diez niñas y once niños, cuenta con dos casas, una zona de aula, estudio y juego, un patio, un gallinero, una cocina y almacén. Lo dirige una trabajadora social de Nairobi y cuenta con dos comadronas, cocineras y un vigilante que además se encarga del mantenimiento del centro.

El Centro Docente María es un colegio sevillano con más de 40 años de trayectoria. Se trata de un centroprivado y bilingüe situado en Mairena del Aljarafe, a pocos minutos del centro de Sevilla, con unasinstalaciones de más de 15.500 m2, donde arquitectura y pedagogía coinciden con una filosofía de aperturaal exterior.