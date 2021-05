Las cinco hamburguesas preferidas por los españoles en los pedidos a domicilio

Los pedidos ha domicilio, que han crecido en el último año más de un 100 %, han encumbrado definitivamente a la hamburguesa al top one del take away y delivery. Por ello, Deliveroo, la empresa de comida a domicilio, revela éste y algunos otros datos con motivo del Día Internacional de la Hamburguesa, que se celebra el 28 de mayo, destacando las preferidas por los españoles.

La hamburguesa ha sido uno de los pedidos más populares durante este último año. Según la plataforma de comida a domicilio, el 49% de los pedidos se han hecho para romper con los días tan repetitivos, mientras que el 28% hacía un pedido para celebrar un cumpleaños, una buena noticia o como una vía de escape, y entre esos pedidos estaban las cinco hamburguesas más populares:

Las cinco hamburguesas más populares en la comida a domicilio

1. La de queso de McDonalds, un clásico de siempre.

2. La de queso y bacon de Five Guys, su bacon crujiente resulta irresistible a cualquier paladar.

3. La Classic burger de Goiko Grill, con todo lo imprescindible que debe tener una hamburguesa: queso cheddar, bacon, tomate, lechuga y el toque especial de salsa 50 de Goiko.

4. La burger Bacon BBQ Cheddar de KFC.

5. La TGB Burger de TGB, se dice que el sabor de esta hace historia ¿quién se puede resistir?

¿Con queso y bacon? ¿con o sin pepinillo?

No cabe duda de que todo amante de la hamburguesa elige los toppings más tradicionales que aportan sabor y potencian el de la carne: bacon, queso, tomate… Según datos de Deliveroo los españoles tienden a pedir extras, especialmente de queso y bacon. Además, el pepinillo está en muchas de las hamburguesas, pero un 15% prefiere quitar este complemento.

Vegetarianas, veganas y sin gluten

Pero no solo de carne vive el hombre, las hamburguesas vegetarianas y veganas siguen siendo tendencia, sobre todo, entre los más jóvenes, pues según datos de Deliveroo, el 31% de los jóvenes de 16 a 24, y el 26% de los 25 a los 34, apuestan por esta opción. Por tanto, ya sea de ternera, de pollo o vegetariana, España ocupa un lugar destacado en el ranking de Europa, concretamente, es el cuarto país europeo con mayor demanda de hamburguesas.

La burger tradicional consta de carne, tomate, lechuga, queso, algún topping extra y por supuesto, pan. Pero ¿qué ocurre con aquellos que no pueden consumir gluten? Según datos de Deliveroo, los pedidos aptos para celíacos han crecido en el último alrededor de un 80% y, entre éstos, también se encuentran las hamburguesas

¿En qué día de la semana se consumen más hamburguesas?

Los fines de semana son el momento favorito de los españoles para disfrutar de las hamburguesas, especialmente, los por la noche.

"La hamburguesa se ha convertido en los últimos años en un básico de la gastronomía. Pocos menús no ofrecen este producto y, debido a que es un producto que viaja bien, continúa siendo el líder indiscutible del delivery. Desde Deliveroo trabajamos para que todos puedan disfrutar de su comida favorita, la puedan personalizar y disfrutar de cada bocado. ¿Qué mejor forma que celebrar este día con una a domicilio?", explica Carolina Pérez, directora de comunicación de consumo de Deliveroo España.