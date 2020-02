Code 41 se consolida como pasarela de promoción de los nuevos talentos y la moda infantil

Code 41 llegó a su fin con un balance muy positivo respecto al número deasistentes, la aceptación del público, la presencia internacional, el posicionamientode Code 41 Kids como segunda plataforma de moda infantil de España y lapromoción del talento emergente.

Concluye así una edición más de Code 41, el evento de moda donde más de 60 firmas se dieron cita Fibes.

Code 41 es una plataforma que genera un impacto económico de 3 millones de euros donde acuden cada año bloggers, instagramers, tiendas multimarca, profesionales de medios de comunicación, influencers, estudiantes, proveedores, agentes comerciales y un largo etcétera que conforman el mercado de la moda en España.

Desfiles de Code 41

El día 13 arrancaron los desfiles en el Pabellón 1 del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla con las firmas emergentes Joss Blake, Pomeline, Diazar y, a continuación, las firmas profesionales Alba García, Rocío Ballesteros, De la Rosa, Código, Ana Torres, Cayetana by Condes, Fabiola 1987, MJ Suárez y Cocoa.

Los asistentes a la jornada del día 14 pudieron disfrutar de las colecciones de Awita, Jesús Gutiérrez - GMBYJE, Marlo Studio, Reveligion y la Fundación Tres Culturas, que gracias al proyecto Intrepida, una iniciativa de cooperación transfronteriza entre España y Portugal dedicada a la internacionalización de empresas gestionadas por mujeres en ambos países, ha hecho posible la participación de las firmas Ovelha Mae, Sigues, Cecilia Povoas y Denice Rydendfors - Daily Elegance.

A continuación, participaron Cardié, LulúCancán, Louver, Iciar & Candela by Creasur,PuroEGO y Sara Sánchez.

Code 41 Kids, es la segunda plataforma de moda infantil de España y en esta ediciónse pudo comprobar la amplia presencia de las firmas andaluzas. En esta ocasión, desfilaron María Uceda, Canela Limón Kids, Cotoli, Gocco, Sleeker, Iló-Liló, LolattesArtesanía, Ma Poupée, Minicoté, Little Kings, The First, Valuc Babyes, Gelu’s Kids y Mispijamitas.

Premios Code 41 Talent

El premio Code 41 Talent Momad recayó en Heaven Vision, que consiste en laparticipación en la feria Momad Metrópolis de Madrid, con un espacio expositor,impulsando su venta y posicionándose en el escaparate más influyente del sector. Además, Bélou consiguió el premio Code 41 Talent Essdm por lo que podrá participar en la pasarela profesional de la próxima edición de Code 41 y para finalizar, la diseñadora Marina Meca se alzó con el galardón Code 41 Talent Más Mujeres que consiste en su inclusión dentro de un programa formativo de la Escuela de Negocios ENSDM.