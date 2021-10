Conciertos y animaciones en la fiesta de clausura del segundo aniversario de Lagoh

El complejo comercial y de ocio Lagoh finalizará mañana sábado 2 octubre la programación de su 2º Aniversario. La Fiesta de Clausura del 2º Aniversario de Lagoh dará comienzo mañana a las 18:00 e incluirá animaciones y actuaciones de DJs, así como los conciertos de The Contratados, Dr. Diablo y el célebre grupo No me pises, que llevo chanclas, que pondrá punto final a toda una semana de actividades.

Como en las jornadas previas, los visitantes de Lagoh podrán obtener premios directos al participar en una Ruleta, accesible a través del QR de la Tarta de Aniversario, situada junto al lago. Los asistentes que pertenezcan al Club de los Disfrutones de Lagoh y tengan descargada la app (https://www.lagoh.es/club-de-los-disfrutones/), podrán aspirar, además, al Premio Especial del Aniversario: el sorteo de un vuelo en avioneta sobre Sevilla.

Semana conmemorativa del 2º Aniversario de Lagoh

La amplia participación ha sido constante a lo largo de las jornadas de esta semana conmemorativa, ideadas para impulsar la asistencia de todos los sevillanos, verdaderos protagonistas de este 2º Aniversario de Lagoh. Bajo el lema general Un cumpleaños Nivel Lagoh, los actos dieron comienzo el 25 de septiembre, con diferentes iniciativas dentro y fuera del complejo comercial y de ocio.

Para la seguridad de todos sus visitantes, Lagoh posee una exigente normativa de seguridad higiénico-sanitaria y es pionero en el sector retail español, al contar con la prestigiosa certificación internacional SGS, que verifica al centro como entorno limpio y seguro frente a la Covid-19. Su exigencia sobrepasa los requisitos estipulados por las autoridades sanitarias desde el inicio de la pandemia.

El sábado 25 de septiembre tuvo lugar la inauguración y encendido del alumbrado conmemorativo del 2º Aniversario de Lagoh, con espectáculos de zancudos y actuaciones musicales. El lunes 27, Lagoh recorrió Sevilla para repartir una dulce invitación, con premio seguro, entre los viandantes del centro de la ciudad. El martes 28, tuvo lugar la actividad La Noche de los Deseos, con música en directo, en la que los visitantes de Lagoh pudieron lanzar farolillos luminosos en el lago mientras pedían un deseo. En las jornadas del miércoles 29 y de ayer jueves día 30, los seguidores de Lagoh participaron en la Búsqueda del Tesoro, con premios escondidos por todo el complejo comercial y de ocio.

Hoy viernes 1 de octubre, jornada previa a la Fiesta de Clausura del 2º Aniversario, Lagoh ofrecerá música en directo y diferentes animaciones.