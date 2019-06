Consejos básicos para sobrevivir a largos viajes con los más pequeños

El verano ya está aquí. Para muchos españoles la llegada de esta época es el momento de disfrutar de unos días de escapada. No obstante, las propias vacaciones les suponen a muchas familias un reto cuando la distancia es larga y no quieren dejarse a los más pequeños en casa.

La marca de alimentación y cuidado infantil de Lidl, Lupilu, junto con Silvia Álava, especialista en Psicología Familiar han recogido cinco claves para que madres y padres puedan disfrutar de estas vacaciones de verano junto al bienestar de sus hijos. La guía de consejos recoge 5 claves básicas para que toda la familia pueda disfrutar de las vacaciones sin importar cómo de larga sea la distancia de la escapada.

Sobrevivir a largos viajes con niños

"Antes de iniciar un viaje, es importante explicar a los niños qué vamos a hacer y qué esperamos de ellos" dice Silvia Álava.

La experta asegura que es fundamental planificar el viaje con antelación, calcular la duración, tener bien pensadas las paradas que se vayan a realizar, los lugares y su frecuencia. Es importante contar con tentempiés sanos para el camino. Una buena opción son las bolsitas de frutas ecológicas.

Alimentación sana y fuera de casa

Los padres españoles tienen cada vez más interés en conocer opciones saludables relacionadas con la alimentación de sus hijos fuera de casa. El 86% de españoles elabora comidas para sus hijos menores de dos años al menos una vez a la semana, pero la situación se dificulta en verano, cuando el tiempo fuera de casa es mayor.

"No te obsesiones si no has tenido tiempo para preparar la comida" dice Silvia Álava. "Es preferible optar por un tarrito que nos garantice calidad tanto en los alimentos utilizados como en la preparación de los mismos, a sentir angustia o ansiedad por no llegar a todo'', concluye la especialista. Así reconoce la especialista que los tarritos son también una alternativa saludable y equilibrada que puede utilizarse en largos viajes para la alimentación de los más pequeños.

Hábitos de higiene infantil sin agobios

Las toallas, las palas, las cremas solares... son alguna de las cosas que no pueden faltar en los bolsos de verano de las familias estas vacaciones. "Las necesidades de higiene de los niños son las mismas en verano, pese a que estemos de vacaciones y pasemos más horas fuera de casa, por eso es recomendable ser previsores y llevar en el bolso un cargamento de socorridas toallitas, pañales o ropa de recambio" comenta Silvia Álava.

Prevenir todos los productos de higiene infantil es otra de las reglas fundamentales para la supervivencia a largos viajes con niños este verano.

Misma rutina fuera de casa

"Aunque sea verano y los niños se relajen, hay que tener en cuenta que tienen que seguir llevando una rutina". Así señala Silvia Álava que es aconsejable que los niños sigan teniendo una rutina establecida, normas y límites muy claros. En vacaciones puede ser de utilidad hacer una reunión con ellos al llegar al destino, para recordar las normas de casa y especificar que allí también deben respetarse las mismas.

Ambiente idóneo para conciliar el sueño

La experta Silvia Álava explica que "conseguir establecer hábitos nocturnos y una rutina de sueño es un reto para cualquier padre, más aún cuando estamos fuera del hogar". Para ello se aconseja a los padres realizar las mismas actividades de siempre, en el mismo orden y a la misma hora cada día.

Un baño con espuma o un masaje relajante pueden ayudar a crear ese ambiente que incita al sueño de los más pequeños y ayuda a poder seguir disfrutando de las vacaciones de verano a toda la familia.