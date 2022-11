Cotoli, la imprescindible firma sevillana para padres e hijos que debes conocer

Cotoli es una firma sevillana de moda infantil que nace para dar respuesta a las necesidades reales de los papás y mamás de hoy en día que quieren salir de lo cotidiano sin perder la dulzura propia de la ropa infantil, que les apasiona la moda y que les encanta llevar prendas a conjunto con sus hijos.

Hablamos con Marta Santamaría, fundadora y CEO de Cotoli, sobre uno de los pilares fuertes de esta imprescindible firma de moda infantil: “Trabajamos siempre con materiales de primera calidad y tenemos muy presente la importancia de los tejidos naturales para la piel de los bebés. Entre nuestras colecciones no faltan tejidos como la bambula, la viyela, y el algodón entre otros, sin por supuesto olvidar nuestro punto que es top ventas”.

Además, vestir Cotoli es seguir los últimos must de la temporada, pensadas para cualquier situación y escapar de la simpleza, tal y como confirma Marta: “Nos gusta seguir las tendencias muy de cerca, tanto en la línea infantil como en mujer para estar a la última colección tras colección. Apostamos por diseños actuales, estampados y combinaciones para los más pequeños y también para nosotros. En cada colección incluimos varios estampados diseñados en exclusiva lo que supone todo un logro para nosotros. En nuestros inicios parecía un reto casi imposible y ahora trabajamos mano a mano con varias diseñadoras que nos conocen y que realizan unos estampados de ensueño”.

Asimismo, la firma sevillana apuesta por un desarrollo íntegramente nacional, donde cada puntada es cuidada con mimo y eso se traduce en unos tejidos de una calidad única: “Toda nuestra ropa se fabrica en España. Ha sido muy complicado conseguir talleres cualificados que trabajen con la misma pasión que nosotros y con una confección y terminaciones perfectas, pero por fin podemos decir que lo hemos conseguido y que son nuestros grandes tesoros”.

En pleno apogeo de moda infantil, preguntamos a Marta qué les diferencia de otras marcas de este sector y por qué elegir Cotoli: “¿Qué nos diferencia de las grandes marcas? No podemos competir en cuanto a precios, pero si en todo lo referente a la experiencia de compra y calidad de nuestras prendas. Nuestro objetivo es que el cliente disfrute durante todo este proceso ofreciendo un trato personalizado; les podemos asesorar de una forma cercana durante el proceso de compra y post-compra. Nuestra mayor satisfacción es ver que muchos de nuestros clientes repiten una y otra vez”.

En cuanto al trato al consumidor, la marca se encuentra en continúa comunicación con sus clientes, potenciando el feedback mutuo y creando una experiencia de compra totalmente única: “Gracias a las redes sociales estamos en contacto diario con nuestros clientes. Para nosotros ha sido y es una herramienta imprescindible para el crecimiento de Cotoli ya que gracias a Instagram podemos estar en contacto 24/7 e informar sobre todas las novedades en el día a día. Es una suerte poder tener un feedback de primera mano, recibir fotos de los peques cotolizados y ver cómo muchas de ellas se alegran de cada uno de nuestros logros, entre todos hacemos un gran equipo, el equipo Cotoli”.

De hecho, para no perderte las últimas novedades de esta firma sevillana puedes permanecer atento a su Instagram en @cotoli_ o en su página web www.cotoli.es. Y si deseas disfrutar de primera mano de la calidad de sus tejidos, además de una atención personalizada junto a sus diseños, resultado de la mejor combinación entre tradición y últimas tendencias, no dudes en conocer su establecimiento físico en C/ Industria 3, edificio Metropol 2 Planta 4 Local 14.