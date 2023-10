Cruz de Navajas, el último Mecano llega a Sevilla

El musical Cruz de Navajas, el último mecano, estará del 1 al 3 de diciembre en Fibes II. No sólo es una forma de recordar al conocido grupo, sino también la oportunidad de asistir a un espectáculo que crea un nuevo género dentro del espectáculo musical. Por primera vez no se utiliza una historia argumental para unir cada tema, sino que cada uno de ellos se transforma en un universo e historia particular.

Se trata de un espectáculo único. Un sorprendente y rompedor formato audiovisual, donde se escuchan y recrean los grandes temas de Mecano, interpretados cada uno de ellos con originales y asombrosas puestas en escena, gracias a una avanzada tecnología, y al talento y la sensibilidad más exquisita.

Hace más de 30 años de la separación de Mecano, y Cruz de Navajas, con respeto y admiración, aspira a ser el reconocimiento más grande que se haya hecho sobre la banda. La duración del espectáculo es de 2:40 minutos con el descanso incluid. Las funciones serán a las 20:30 el viernes y el sábado y el domingo a las 18:00.

Cruz de Navajas, el último Mecano ha sido ya visto desde su lanzamiento por más de 300.000 personas. Se trata de un espectáculo musical que repasa y reinterpreta toda la obra creativa de Mecano. Con música en directo, 25 artistas con una gran trayectoria profesional cantarán y bailarán más de 30 canciones del mítico grupo. Eso sí, la tecnología es uno más en este escenario y cada una de las actuaciones contará con una puesta en escena única y original que dejará asombrado al espectador.