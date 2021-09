Dos Hermanas acoge el I Encuentro por la Prevención del Suicidio

Coincidiendo con el Día Mundial por la Prevención del Suicidio, la clínica Samu Wellness Miguel de Mañara, en colaboración con el Ayuntamiento de Dos hermanas, han organizado el primer Encuentro por la Prevención del Suicidio.

Dicho encuentro se llevará a cabo este viernes, 10 de septiembre, en el Parque de los Pinos (Avenida Europa, Montequinto), y está abierto a los ciudadanos. La jornada contará con la asistencia de pacientes de la clínica Samu Wellness, que participarán en varios talleres de concienciación. El encuentro se cerrará con un concierto a cargo de Manuel Muñoz.

En el encuentro, personal técnico de Samu Wellness ofrecerá a los asistentes pautas y recomendaciones para detectar comportamientos suicidas y para trabajar en la atenuación de posibles tendencias de suicidio.

Desterrar falsos mitos sobre el suicidio

Así, según el equipo psicológico de Samu Wellness, es importante desterrar una serie de falsos mitos asociados al suicidio que favorecen que el tema siga siendo para muchos un tabú. Entre estos falsos mitos, hay que señalar, por ejemplo, el hecho de que hablar del suicidio pueda incitar a que alguien lo haga. Es una afirmación falsa, ya que está demostrado que preguntar y hablar con la persona con intención suicida acerca de ello disminuye el riesgo de cometer el acto. La persona se siente escuchada y no juzgada, lo que facilita la expresión emocional y apertura a recibir ayuda.

Otro falso mito es aquel que asegura que el que dice que se va a suicidar, nunca lo hace, y también, al contrario, que quien lo hace, no avisa. La mayoría de personas que consuman el suicidio previamente expresaron su intención a través de indicadores verbales o no verbales.

Por último, otra afirmación falsa asegura que todo el que se suicida está deprimido. Se trata de una equivocación, ya que el suicidio es multicausal, es decir, no depende exclusivamente de una variable.

Según el equipo psicológico de Samu Wellness, es importante saber detectar a tiempo las señales de alarma para poder prevenir el suicidio. Estas señales de alarma pueden ser verbales (comentarios o verbalizaciones negativas sobre uno mismo o sobre su vida), despedidas verbales o escritas (comentarios del tipo: "no valgo para nada", "mi vida no tiene sentido", "estoy cansado de luchar", etc), o señales de alarma no verbales, como cambios repentinos en la conducta (aumento de la actividad, como una mayor irritabilidad o ingesta alcohólica, o descenso de actividad), alteración del sueño, etc.

Datos del suicidio en España

El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España, duplicando a las que se producen en accidentes de tráfico. Anualmente, mueren en nuestro país al año 3.671 personas por suicidio, lo que supone 10 suicidios al día, 1 cada dos horas y media. A nivel mundial, según la OMS, la cifra asciende a unas 800.000 personas al año.

El suicidio representa un gran drama social, que afecta no sólo a la persona que comete el acto, sino también, de forma muy sensible, a su entorno. Se estima que cada suicidio afecta a una media de 10 personas de su ambiente, y el duelo de los "supervivientes del suicidio", nombre que se da a los familiares y amigos afectados. Debido al estigma social que lo acompaña, y a la poca dedicación de recursos públicos, existen muy pocos programas de prevención del suicidio.

SAMU Wellness

Perteciente a SAMU, Samu Wellness es la una clínica de referencia en salud mental y bienestar emocional en la provincia de Sevilla. Localizada en Montequinto (Dos Hermanas), ofrece una amplia cartera de servicios asistenciales en las especialidades de Salud Mental: depresión, ansiedad, trastorno de la personalidad, trastorno psicótico, trastorno bipolar, esquizofrenia, patología dual, trastorno de conducta adolescente, adicciones o trastornos de conducta alimentaria, entre otros.

La actividad asistencial de esta clínica está regida por el modelo clínico de Comunidad Terapéutica, donde todos los recursos del centro, humanos, estructurales o instrumentales, son agentes terapéuticos al servicio del paciente, ofreciendo una atención integral con un equipo experto e interdisciplinar en un espacio pionero para el bienestar emocional tanto para los pacientes como para los familiares.