Egipto, los dinosaurios o el circo, entre los mundos a visitar en la Exposición Mercadillo de Playmobil en Alcalá

El próximo fin de semana, los días 15 y 16 de octubre, se celebrará la IV Feria Playmobil Solidaria de Alcalá de Guadaíra, organizada por la Asociación de Amigos de los Reyes Mayos de Alcala de Guadaíra, en la sede de la asociación ubicada en la calle Escultor Duque Cornejo, 4, acogerá una Exposición Mercadillo de Playmobil que incluye dioramas de gran tamaño y esta edición estan dedicados a la pelicula Jurassic Park, donde podrás ver la isla donde se podían visitar a los dinosaurios, tambien podrás ver uno dedicado al Polo Norte y descubrir cómo es la vida en esa zona del planeta. Egipto también estará representando con el mundo de los faraones. El circo entra en escena con una representación de los circos sacados al mercado desde los años 80, entre otras sorpresas. La exposición solidaria también incluye un mercadillo de Playmobil con 8 de los mejores vendedores de toda andalucía.

La pasión por los clicks une a varias generaciones por eso es un plan ideal para las familias y los coleccionistas. Podrás completar las piezas para el belén o conseguir jugadores del Sevilla o del Betis personalizados, nazarenos de tu hermandad, accesorios para completar figuras, así como resolver dudas o aprender curiosidades sobre los Playmobil, como descubrir las novedades que han salido en Alemania y aún no se pueden disfrutar en nuestro país.

Se puede visitar el sábado en horario de 11:00 a 21:00 y el domingo de 11:00 a 15:00. La oferta se completa con talleres de Playmobil para hacer manualidades con los Playmobil de forma gratuita, previa inscripción. A los 40 primeros niños de cada día se les regalará una figura de Playmobil, más un sorteo de una caja Playmobil por el juego de El click infiltrado.

El domingo estarán presentes los personajes de The Legacy of force y podrás hacerte una foto con Darth Vader, Princesa Leia, The Mandalorian y mas personajes de la saga y convertirte en jedi con una actividad de realidad aumentada.

Una fiesta para toda la familia para poder pasar un día divertido y entretenido con los Playmobil. Una parte de la recaudación de las entradas (1 euro niños hasta los 8 años; 2 euros, adultos) es para los fines solidarios de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, que regalan juguetes a los niños mas desfavorecidos de la localidad en la época navideña mas otras acciones sociales que realizan todo el año.