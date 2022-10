Elena Marqués presenta su nueva novela, 'La casa', en la Casa de la Provincia

Este viernes, 7 de octubre, a las 19:30 en la Casa de la Provincia de (Plaza del Triunfo, 1), el sello editorial sevillano Extravertida presenta la nueva novela de Elena Marqués, La casa, junto al escritor Raül V. Rey.

La novela está construida desde distintas voces, de forma coral y reflexiona sobre la dificultad de eludir ciertas herencias, sobre el peso del destino y certezas inventadas siendo algo distinta a las anteriores de la autora porque en en ellas ha utilizado personajes masculinos y esta vez la familia de los Tejedor, propietaria de la vivienda, acuden tres mujeres, dos hermanas y una prima que las convoca. Tal como comenta Marqués: "No voy a decir que sea mi libro más personal y que por eso mis personajes son femeninos. Una prima de mi padre me envió una foto de una casa en ruinas, y me imaginé una conversación entre esas dos mujeres que lamentan su estado. Cada una tiene un pasado al que renunciar y sus buenas razones para afincarse en la casa".

Es lo que ocurre en la nueva novela de Elena Marqués, donde mientras las protagonistas levantan las ruinas del edificio, se acomodan a la vida de la aldea, al rechazo de los vecinos y a la realidad del mundo rural, se va desarrollando la narración ante nuestros ojos, con sus distintas versiones verdaderas y con un personaje que permanecerá agazapado hasta el final para demostrar su poder.

Una casa ordenada dice mucho de nosotros, y nos gusta encalar la fachada y poner flores que la embellezcan de igual manera que nosotros nos arreglamos para agradar. La casa envejece a la par que sus habitantes hasta convertirse en ruina. La casa, como se ve a poco que uno abra el índice, sigue el proceso normal de todo proyecto arquitectónico, desde los planos hasta las primeras grietas.

El estilo es muy significativo en La casa al que la autora se refiere: "La he escrito como un rompecabezas y le he dado muchísimas vueltas hasta que cada pieza ha encontrado su sitio. En ocasiones me he dejado llevar por uno de los personajes y he escrito fragmentos largos sobre él, que después me he visto obligada a fragmentar y reubicar. Yo, en cualquier caso, corrijo mucho. Siempre digo que es por mi profesión, pero simplemente me gusta que nada sobre ni falte y cada palabra sea precisa; incluso que, al leer el texto en voz alta, suene buena música".

Elena Marqués ha nacido y criado en la ciudad de Sevilla, y "quizás he sucumbido a esa idealización tan antigua del menosprecio de corte y alabanza de aldea, que, con la edad, he podido devolver a su justa medida; pero me hubiera gustado tener esa referencia fuera del barrio de Nervión, donde aún sigo viviendo", señala la autora.