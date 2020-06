Nueva exposición, 'Blanco y Negro. Invisibles', en la Casa de la Provincia

En colaboración con el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Asociación Ars Remedia Humanitas, la sala Provincia, de la Casa de la Provincia, acoge, desde este sábado, la exposición Blanco y Negro. Invisibles, de Juan Guillermo Garcés Sigas, quien afirma en el folleto de esta muestra solidaria: "Como no soy un cantor de las alegrías, sino más bien de los dolores, de las contradicciones, de los que nada tiene teniendo tanto a su alrededor, me siento y quiero estar comprometido con los invisibles, los que veo tirados en el suelo a la entrada de los supermercados. Ellos son sólo la foto de muchos que aún no han bajado tanto".

En la exposición, Juan Guillermo Garcés Sigas muestra la cara de aquellos que viven en la calle, de personas sin hogar, los invisibles para todos. Por ello, la exposición tiene un marcado carácter benéfico a favor de los más desfavorecidos. Detrás de esta obra solidaria se encuentra la Asociación Ars Remedia Humanitas, una plataforma de difusión y promoción del arte que, mediante acciones periódicas y puntuales, genera recursos destinados a los que menos recursos tienen y a la conservación del medio ambiente.

Los visitantes de Blanco y Negro. Invisibles verán retratos desgarradores, duros, que el propio Juan Guillermo Garcés Sigas confiesa: "No disfruto nada representando estas imágenes, ni siquiera hago catarsis al arrancármelas del pecho, pero me queda la esperanza de que a más de uno le retoñe la semilla de la solidaridad, esa palabra tan hermosa y tan necesaria, como ausente".

Horario de la exposición Blanco y Negro. Invisibles

Los retratos del artista de origen cubano, todos en blanco y negro realizados al pastel seco sobre tabla, pueden verse en la Casa de la Provincia (Plaza del Triunfo, 1) hasta el 19 de julio, de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00; domingos y festivos, de 10:00 a 14:00. Lunes, cerrado.