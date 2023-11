Instalación de la artista sevillana Veredas López en la galería Zunino

La galería sevillana Zunino, ubicada en la Cuesta del Rosario y dedicada al arte contemporáneo, acoge desde el pasado 11 de noviembre y hasta el 23 de diciembre, la obra de Veredas López, '¿De qué hablan las hormigas del corral?'.

Mediante una instalación que recorre todo el espacio expositivo, la artista va creando su mundo, dando vida a sus recuerdos de la infancia, que conviven con nuevas vivencias y experiencias.

"Nadie nos dijo, cuando veíamos a nuestras abuelas tejer y charlar en el corral, mientras hacíamos pócimas y observábamos a las hormigas, que aquello no duraría para siempre. Nadie nos dijo, que los “eternos” veranos con sus “infinitas” tardes -donde daba tiempo a todo, a peinar a las muñecas, a jugar a la pelota, a la cuerda, a bañarte en el río, a aburrirte, a pelearte con tus amigos, a reírte luego-, no eran ni eternos unos, ni infinitas las otras. Y así, el tiempo pasa, y un buen día el petricor, una canción, una puesta de sol, unos niños jugando, te traen esos recuerdos y es cuando te sorprendes pensando que el tiempo no es lento, y que se nos escapa rápido y de manera irremediable", escribe sobre la muestra la comisaria de arte Victoria Arribas Roldán, que resume, así, la esencia de la instalación.

En ¿De qué hablan las hormigas del corral? Veredas López va creando su mundo, dando vida y forma a esos maravillosos recuerdos de la infancia creados al amparo de un "tiempo lento", que conviven, cómo no, con su día a día, con sus nuevas vivencias y experiencias, al amparo ya, de un "tiempo acelerado". Así, a través de formas orgánicas, oníricas y con contrastes de color, mezcla situaciones, personas y lugares de acciones vividas con entornos imaginarios de ensueño.

Nadie nos dijo, que los “eternos” veranos con sus “infinitas” tardes no eran ni eternos unos, ni infinitas las otras

Las piezas que dan vida a la instalación, como viene siendo característico en la artista, están realizadas con plásticos reciclados, pues el trabajo de Veredas se centra en la experimentación e innovación con dichos materiales, habiendo llegado a crear técnicas pioneras para su transformación.

Veredas López , Sevilla (1982) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y ha obtenido diversas becas en España y Europa (Múnich, Atenas o Dundee) entre otras. Su trabajo ha sido expuesto en el CAC de Málaga, en el Museo CEART de Madrid e internacionalmente en Alemania, Armenia, Japón y Taiwan.