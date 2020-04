Ni se cancela ni se aplaza. El Festival D’A de cine independiente de autor de Barcelona se traslada a la plataforma on line de Filmin en sus mismas fechas, desde hoy 30 de abril al 10 de mayo, en la que es la primera iniciativa de estas características entre los festivales de cine nacionales, que ya han visto como algunas de sus citas de cabecera como Málaga se veían obligadas a cancelar apenas unos días antes de su celebración. De acceso gratuito para los abonados a Filmin, las películas del D’A se podrán adquirir también en un pack por 25 euros que, además, da acceso a la programación de la plataforma durante tres meses. Otra opción es ver sus películas individualmente, a un precio de 3,95 euros el largo y 0’95 el corto.

Los responsables del evento barcelonés, ahora nacional para alegría de provincias, que llega en 2020 a su 10ª edición, han conservado la práctica totalidad de su programación prevista, que incluye 47 largometrajes y 20 cortometrajes repartidos en seis secciones y una apetecible retrospectiva dedicada a la cineasta austriaca Jessica Hausner, autora de una filmografía tan itinerante y diversa en el marco europeo como apasionante y personal que incluye títulos como Lovely Rita, Hotel, Lourdes, Amour fou o Little Joe, su último largometraje rodado en Inglaterra, presentado en Cannes y que pudo verse en la sección oficial del SEFF, un oportuno y sugerente relato distópico de temperatura fría y colores intensos para estos tiempos de miedo al contagio y confinamiento en su apuesta de vaciado de las claves del cine de género para hablar del amor maternal, la ilusión de la felicidad y otros solipsismos en tiempos de incertidumbre.

“Motor de proa del festival”, la sección Direcciones agrupa los títulos a priori más atractivos y dirigidos por los cineastas más reputados de la programación: ahí encontramos el nuevo documental del veterano Werner Herzog, Nomad: in the footsteps of Bruce Chatwin, que sigue la pista del explorador, aventurero y escritor por los rincones del planeta que este visitó en vida; pero también el último largo del japonés Kiyoshi Kurosawa, To the End of Earth, interesante, enigmática y derivativa ficción que nos traslada a la ignota Uzbekistán junto a un equipo de rodaje japonés, o el nuevo filme de Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière, interesante policíaco de provincias cocido a fuego lento al que el director de Un cuento de Navidad otorga un personal distanciamiento procedimental en la pesquisa por aclarar un crimen al tiempo en que retrata a sus melancólicos y taciturnos policías. El también francés Christophe Honoré presenta Habitación 112, en la que la pareja (también en la vida real) formada por Chiara Mastroianni y Benjamin Biolay acompaña a Vincent Lacoste en una comedia romántica a tres bandas. El chino Lou Ye, uno de los más destacados representantes de la Sexta Generación, regresa con la película de espionaje ambientada en la Segunda Guerra Mundial Saturday Fiction, para la que ha contado con la gran estrella Gong Li.

La sección Talentos reúne la competición oficial, dotada con un premio de 10.000 euros, con el criterio de dar espacio a primeras o segundas películas de sus respectivos autores, un lugar donde descubrir valores de futuro como el islandés Hlynur Pálmason (Un blanco, blanco día), el chino Gu Xiaogang (Dwelling in the Fuchun mountains), el chileno Jorge Riquelme (Algunas bestias), el argelino Amin Sidi-Boumédine (Abou Leila),el letón Juris Kursietis (Oleg), la italiana Nunzia di Stefano (Nevia) o la mejicana Laura Herrero, con su retrato documental La Mami.

De Sesiones Especiales veremos con mucho interés el documental sobre Andrei Tarkovski que ha dirigido su hijo o el retrato de Charles Aznavour de Marc di Domenico, y entre los largos de la sección nacional Impulso Colectivo se pueden recuperar algunos títulos que pasaron por el SEFF como La reina de los lagartos, de Burnin’ Percebes, o Violeta no coge el ascensor, Mamen Díaz.

Los festivales se reinventan

Esta semana se daba a conocer la iniciativa de alianza entre varios de los principales festivales internacionales de categoría A para lanzar un macro-festival on line y gratuito a través de YouTube en las fechas del 29 de mayo al 10 de junio. El We are one. A Global film festival está impulsado por el Tribeca Film Festival de Robert de Niro y Jane Rosenthal y ha conseguido implicar en su proyecto benéfico (sus ingresos publicitarios irán a parar a la investigación contra el Covid-19) a Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, San Sebastián, Locarno, Karlovy-Var, Toronto, Tokyo, Sydney o Annecy hasta un total de 20 festivales de primera línea mundial.

Sin que hasta la fecha se hayan desvelado aún los títulos que podrán verse en este revolucionario evento global (aunque todo apunta a que no serán estrenos mundiales sino películas que ya han pasado previamente por estos festivales), que sigue los pasos del SXSW de Austin, Texas, en su traslado parcial a la modalidad virtual (en su caso a través de Amazon Prime) tras la cancelación presencial, el We Are One anuncia que incluirá además presentaciones, charlas, foros y sesiones de Q&A como cualquier otro festival.

En un tiempo de absoluta incertidumbre para los festivales de cine, esta iniciativa marca un posible camino de futuro más allá de la emergencia sanitaria pero también abre un debate entre los profesionales del sector que se resisten a la virtualización de la experiencia cinematográfica, el mercado y la cinefilia que se mueven alrededor de los grandes festivales, que alimentan además al resto de medianos y pequeños eventos nacionales y locales de medio mundo.

En otra iniciativa novedosa en tiempos de pandemia, Spaces#2, el Festival de cine de Tesalónica ha encargado a algunos autores de prestigio como el chino Jia Zhangke, el canadiense Denis Côté o el rumano Radu Jude la realización de un corto vinculado con la cuarentena e inspirado en textos de Georges Perec.