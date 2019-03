Fibes acoge la tercera edición BioCultura del 22 al 24 de marzo

La feria de productos ecológicos y consumo sostenible BioCultura se celebra del 22 al 24 de marzo en Fibes. Ésta reúne a más de 220 expositores dedicados a los sectores de alimentación bio, cosmética ecológica, moda sostenible, bienestar y salud, estilo de vida, turismo responsable, artesanía y ONGs, entre otros. Paralelamente a la exposición se celebran más de 150 actividades.

Talleres en forma de showcookings, a través de los que aprender a elaborar platos con productos ecológicos, actividades para los más pequeños en el Festival MamaTerra, novedades en el sector textil a través de Planeta Moda y la celebración del Año Mundial del Turismo Sostenible con un encuentro de blogueros ecoviajeros. Además, habrá conferencias, debates, entrevistas en público y ponencias científicas.

Talleres para fomentar la cocina eco

Diferentes talleres y showcookings copan la programación de actividades del fin de semana, desde las 10:00 hasta las 19:00. De entre ellos llama la atención el showcooking Ecosur, con Luis Márquez, que se celebra el 22 de marzo a las 14:00, o la cata cata de vinos ecológicos que Rocío Márquez Ortega desarrolla ese mismo día a las 12:00. Muy en auge en los últimos tiempos, los superalimentos protagonizan el taller que imparte Marian Torres el 23 de marzo a las 17:00. Este taller se combina a la perfección con el impartido por Montse Escutia el domingo a las 11:00, donde los asistentes aprenderán a cocinar un plato equilibrado a través de un curso de alimentación y cocina ecológica.

Moda y estética sostenible y responsable

Para los amantes de la estética y la moda, pero siempre desde un punto de vista responsable y ecológico, BioCultura propone una serie de jornadas en las que aprender a sobre ambas. Algunas de las propuestas son una formación sobre piel atópica (22 de marzo a las 11:00), un curso de automaquillaje floral (22 de marzo a las 19:00), un taller sobre el uso de los superalimentos para beneficiar a la piel (23 de marzo a las 12:00, una formación sobre el cuidado de la piel grasa o mixta (23 de marzo a las 18:00), la presentación de la firma de moda ecológica Guasinei (23 de marzo a las 19:00) o el taller de protocolo de belleza (24 de marzo a las 11:00).

Actividades para los más pequeños

Pensado para los más pequeños es el Festival MamaTerra, que se desarrolla desde el 22 hasta el 24 de marzo. Éste abarca actividades como talleres, juegos y charlas para disfrutar de un fin de semana ecológico en familia. Los tres días se ofrece un taller de panadería ecológica, con la Panadería La Artesa, al igual que los juegos.

A esto se une la charla ¡Un mundo mejor!, que se celebra el 24 de marzo a las 12:00. Además, tanto el 23 como el 24 de marzo se realizan un taller de huerto ecológico, un taller de bioconstrucción o diversos talleres de reciclaje.

Pensada para formar a los más pequeños es la actividad Huertos educativos y alimentación responsable, que se imparte el 23 de marzo, de 10:30 a 14:00.

Alimentación saludable

Uno de los temas que más preocupa a la sociedad es saber qué come y en qué condiciones. Para arrojar luz al respecto se ofrece la conferencia Cómo la industria altera nuestras hormonas:consecuencias y peligros, a cargo del doctor Nicolás Olea, Licenciado y Doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Ésta se desarrolla el 24 de marzo a las 12:30 y cuenta con la posterior entrevista a Pedro Burruezo, director de la revista The Ecologist. Además, el 24 de marzo a las 17:00 Burruezo participa en la charla La ecología profunda hecha revista, con motivo del vigésimo aniversario de la revistas The Ecologist.

Otro tema que preocupa cada vez más a la sociedad es el tipo de alimentación a llevar durante el embarazo. Por eso, BioCultura acoge el 23 de marzo a las 17:00 la conferencia Embarazo sin tóxicos. En ella, el periodista especializado en temas ambientales, Premio Global 500 de la ONU y presidente del Fodesam, Carlos de Prada habla de situaciones de exposición a tóxicos, los posibles efectos y todas las cosas que una mujer puede hacer para reducir la exposición a contaminantes químicos. El mismo 24 de marzo a las 15:00 de Prada presenta el documental Entre las brumas de Caín. En el país de los pesticidas, con un posterior coloquio.

Aunque estas no son las únicas actividades que propone BioCultura. Más de 150 iniciativas se desarrollan del 22 al 24 de marzo, todas reseñadas en www.biocultura.org.