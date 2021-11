Fito y Fitipaldis anuncian concierto en Sevilla en mayo

Fito y Fitipaldis actuará en Sevilla el 28 de mayo de 2022. El concierto forma parte de su gira 'Cada vez cadáver Tour', con el que llevará su música a distintos lugares del país.

Esta gira viene motivada por el lanzamiento de su álbum 'Cada vez cadáver', que se grabó en febrero de 2020 en Estudio Uno (Madrid) y tuvo como productor a Carlos Raya. El trabajo salió el 24 de septiembre y lo forman diez temas llenos de "sinceridad y matices donde se demuestra el verdadero sentido de hacer música", según el comunicado de su página web oficial.

La gira arrancará el 12 de marzo en Santander y pasará por A Coruña, Gijón, Zaragoza, Iruña-Pamplona, Granda, Fuengirola, Murcia, Valencia, Madrid (aquí dará dos conciertos), Alicante y Córdoba antes de llegar a Sevilla.

Después, Fito actuará en Barcelona, Bilbao, Valladolid, Cáceres y, por último, Palma de Mallorca, finalizando una gira que durará cuatro meses. En total, 19 conciertos a los que habrá que sumar los que dará en las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, cuyas fechas aún no están confirmadas y serán anunciadas próximamente.

El concierto de Sevilla será en el Estadio Olímpico de La Cartuja y las entradas ya se encuentran a la venta. Hay tres lugares distintos dentro del recinto para poder disfrutar de este. Por un lado está la pista y por otro la grada, que se divide en dos: tendidos y palcos o grada cubierta. El precio de la entrada es de 35,20 euros en las gradas más lejanas al escenario y de 40,20 en las más cercanas y en la pista. Se pueden adquirir a través de la página web de Live Nation.

Morgan hará de telonero

El grupo Morgan será el que haga de telonero a Fito en todos los conciertos de la gira 'Cada vez más cadáver'. La banda madrileña ha publicado en este 2021 su tercer álbum de estudio, 'The River and the stone'.

El grupo está formado por la vocalista Nina de Juan, el guitarrista Paco López, el batería Ekain Elorza, el teclista David Schulthess y el bajista Alejandro Ovejero