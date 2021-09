La Cartuja, distrito musical de Sevilla

Los datos de la música en vivo confirman que Sevilla mantiene, a pesar de la pandemia, el tercer puesto en España en facturación por conciertos. En 2020 fueron 6,2 millones de euros, una cifra que rebaja a la mitad las medias de los dos años anteriores pero, al margen de Madrid y Barcelona, es la siguiente ciudad con peso. La Covid obligó al sector a reinventarse con nuevos formatos y eso ahora ayuda a mantener el pulso en Sevilla, que cuenta con muchos espacios al aire libre idóneos para cumplir con las limitaciones que impone el coronavirus y que, curiosamente, concentran gran parte de la programación en la isla de la Cartuja.

En el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, uno de los punteros de España, conviven distintos usos pues al investigador y empresarial se suma una creciente oferta educativa y también cultural y de ocio que, este otoño, convierten al recinto en un distrito musical por excelencia. No en vano, en el Plan 8 de impulso del turismo en Sevilla las iniciativas para potenciar este enclave de la ciudad como recurso turistico y cultural ya se le denomina Cartuja Zone.

Sólo en este mes de septiembre están previsto una veintena de conciertos en la Cartuja, la mayoría en el Sevila Center CITE, un auditorio con 2.000 butacas que se adaptó pronto a las exigencias de la Covid y, ante las dificultades para programar actividades culturales, ofreció el año pasado al sector turístico de negocio un escenario adaptado y de vanguardia para congresos híbridos o virtuales. Ahora retoma con fuerza su actividad como sala de conciertos y, sólo en septiembre, están ya confirmados ocho, prácticamente dos por semana. Arranca el domingo 5 con la gira de Love of Lesbian. Hay otros 18 anunciados hasta final de año y citas ya programadas hasta abril de 2022.

Según comentan fuentes de este espacio, el aforo permitido hasta ahora es inferior al 50%, lo que se traduce en poco menos de 1.000 localidades, y hay que pedir autorización a la Consejería de Salud para poder celebrar cada espectáculo.

La cara y la cruz. En el Auditorio Rocío Jurado sólo hay previstos este mes dos espectáculos: el primero será el 11 de septiembre, un concierto de Morat y Omar Montes; y el segundo, otro del rapero puertorriqueño Myke Towers, anunciado para el 16 de septiembre. El concierto que La Polla Records tenía previsto dar junto a Reincidentes y Gérmenes en septiembre en el auditorio al aire libre se ha trasladado al día 11 en el CAAC, al haber vendido pocas entradas. De momento, si no hay cambios, también hay prevista una cita con Estopa para mayo de 2022. El desacuerdo entre el gestor de esta instalación y el Ayuntamiento, pues se trata de una concesión municipal, mantiene el futuro de este escenario clave en el aire. Aunque desde la empresa se confía en una resolución favorable que permita seguir programando al ritmo de antes de la pandemia.

Otra cita de referencia con la música este verano está siendo el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), en el antiguo Monasterio de Santa María de las Cuevas, que acogerá el festival Sevilla Alive hasta final de mes. Hoy es el turno de Miss Caffeina y restan dos para concluir el ciclo: León Benavente (10 de septiembre) y el grupo Izal (18 de septiembre). Éste es un formato reducido que ha suplido la ausencia de Interestelar, que tuvo que cancelarse en 2020 por la pandemia y que finalmente tiene fecha: 29 y 30 de octubre de 2021, según confirman los promotores.

A esta oferta de escenarios se añaden otras tres muy diferentes. Por un lado está el Estadio de la Cartuja, el gran coliseo que retoma los conciertos con David Bisbal el día 9 de septiembre, mes en el que tiene previstos otros dos: Camilio y Antonio José. Y en otro extremo está el hotel Barceló Renacimiento, un complejo turístico que se ha subido al carro de la música este verano con el ciclo Live The Roof, que programa conciertos en la azoteas de diez ciudades españolas, entre ellas, Sevilla. El hotel ofrece un escenario con vistas para oír a Niños Mutantes el 3 de septiembre; Anni B Sweet, el día 10; y La habitación roja, el 11 de septiembre.

Dentro de esta variedad, la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo progama también en el Pabellón de Marruecos del 92 un singular espectáculo, Candlelight open air, un evento para disfrutar de bandas sonoras y versiones clásicas de rock bajo la luz de las velas. Música clásica también en la Cartuja que se une a otras previstas en el Teatro Central a partir de octubre.

Fibes, Triana y Mairena del Aljarafe

Fuera de la Cartuja la oferta es mayor. Fibes, que este verano no ha contado con el festial Be Kutura al aire libre, tambén ha reactivado su programa de conciertos este año, de manera muy puntual, y volverá con carteles en noviembre. Como complemento, está también la activa oferta del Patio de Triana, un espacio anexo al Teatro de Triana, dentro del Colegio de los Salesianos, donde se anuncian 4 conciertos en septiembre. Y ya fuera de la capital, el foco más destacado está en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe, que cuenta con su particular festival, Cabaret, por el que pasarán en septiembre artistas y grupos de los ás demandados como Ella Baila Sola, Niña Pastori, Rozalén, El Barrio, Antonio Orozco, El Kanka, Aitana y Vanessa Martín.