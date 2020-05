Con K de Kultura & co. Fibes alzará el telón el próximo 4 de julio con una programación sin precedentes, al aire libre, con aforos controlados y el espíritu de levantar el ánimo de los sevillanos en unos meses de calor en los que la situación provocada por la pandemia impedirá que muchas familias se trasladen a las costas y lugares de vacaciones. La ciudad se prepara para un verano alternativo con una oferta para todos los públicos y bolsillos que permitirán disfrutar de espectáculos variados y cine de jueves a domingo y, en una posterior fase, desde el martes.

Según ha anunciado el delegado de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, la intención es reactivar la economía de la mano del turismo y también de la cultura, como gran aliado. Los planes municipales no se quedan en el Palacio de Congresos, que se convierte de nuevo en el gran motor económico, también se extenderán a los barrios, donde están también previstas otras actividades que se anunciarán en las próximas semanas.

En Fibes, los espectáculos se desarrollarán hasta finales de agosto en principio en un espacio al aire libre, no en los pabellones, con un aforo inicial de 800 personas que se ampliará, según las autoridades lo vayan autorizando al cambiar de fase, a 1.600 localidades. El público estará sentado en mesas, con veladores porque habrá un servicio de cátering atendido personalmente sin necesidad de que el espectador se mueva. Los protocolos de seguridad y distancia social está ya diseñado con todas las garantías que marca la ley. Una vez que las personas accedan al recinto podrán prescindir de las mascarillas el tiempo que dure el espectáculo.

El programa de espectáculos culturales para el verano en Fibes ha sido encomendado a la compañía BEON Worldwide, nacida en Sevilla y que actualmente es líder en el mercado nacional e internacional. Dario Regattieri, CEO de la empresa, ha dado algunos detalles de una programación que continúa viva. De entrada, ya han confirmado artistas de talla nacional e internacional, como Miguel Poveda, Ara Malikian, MClan, 091 o El Kanka. Y además están previsto musicales como El Principito, espectáculos infantiles y de magia. La sesión se completará cada jornada con una proyección de cine. Los precios para los espectáculos oscilarán entre los 10 y los 30 euros, según el caché del artista.

La organización de esta programación cultural no supone un coste adicional para las arcas municipales, que ponen a disposición de la empresa privada el recinto y se hace cargo de los costes de seguridad. "No se va a hacer esto a costa de otros programas o necesidades", ha explicado Muñoz que ha destacado la oportunidad de explotar este recinto en una temporada en la que no hay actividad congresual. Ésta se reanudará en otoño y hay 42 eventos, entre congresos, convenciones y ferias, fijados hasta marzo de 2021. Muchos de ellos simplemente se desplazaron y sólo se han registrado seis cancelaciones.

Regattieri ha comentado que este espacio también estará a disposición, en otro horario, de colectivos, entidades o agrupaciones locales que necesiten un lugar para desarrollar sus eventos.

BEON Worldwide es más que una empresa de eventos, aunque así surgió hace ahora dos décadas, y abarca otras cuatro divisiones: comunicación, producción, entretenimiento y tecnología con las que se ha convertido en referente en el Sur de Europa, con importante presencia en mercados como el francés y el alemán.

BEON, que fue la encargada de rehablitar y transformar el antiguo pabellón de Canadá de la Expo en el Auditorio Box Cartuja, sustenta sus creaciones sobre el pilar de las emociones intentando que el espectáculo o evento en sí se convierta en toda una experiencia. Entre sus últimas producciones participó como socio en el musical El Médico, con gran éxito de crítica.