La Fundación Cajasol mantiene la programación navideña y abre su belén tras el puente

Mucha era la expectación ante la programación navideña de la Fundación Cajasol y, particularmente, sobre si su tradicional y esperado belén se iba a instalar este año. Este viernes, la duda ha sido despejada en la presentación de las actividades culturales de los Gozos de Diciembre 2020 donde se ha dado a conocer un catálogo de actividades, entre las que brilla, como siempre, su Nacimiento.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha estado acompañado por el belenista Luis Garduño y el cantante Manuel Lombo, que intervinieron en representación de todos los artistas y colaboradores que forman parte del calendario de actividades. Este año, ante la situación excepcional que estamos atravesando, la Fundación Cajasol mantiene su programación habitual de Navidad, adaptándola a todos los protocolos y normas de seguridad establecidas por el Gobierno. En este sentido, el aforo de los espacios será limitado aplicando el protocolo covid-19 para usuarios y visitantes en todas las sedes de la Fundación Cajasol (todos los eventos están sujetos a modificación horaria por ajustes según la normativa vigente en cada momento).

"Nunca hemos dudado en organizar los Gozos de Diciembre. Es una programación especial, diferente. Este año no tenemos talleres en Sevilla. Hemos hecho una programación menor y adecuada a la normativa covid-19, con horarios adaptados y flexibles, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar la Navidad, siempre con todos los andaluces. Tenemos que destacar y contribuir a que la felicidad y la ilusión no decaiga. Queremos transmitir que la cosa no se pare y ser solidarios. Toda la recaudación de los eventos irá destinada a fines sociales y solidarios", destacó Antonio Pulido, que hizo hincapié en que este año, de manera excepcional, "todos nuestros belenes, en Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba, abrirán después del Puente de la Constitución para evitar grandes concentraciones". Aún, así el presidente de la Fundación Cajasol pidió "colaboración" a la ciudadanía cuando accedan a visitar el Nacimiento y el resto de actividades a nuestras sedes.

Belén de la Fundación Cajasol

Por su parte, el belenista, Luis Garduño, ha explicado que este año el Belén, bajo el título La ilusión renace en Belén, se quiere poner de manifiesto la importancia de seguir teniendo la posibilidad de disfrutar del Nacimiento en familia. Se trata de un Belén de más de 145m2, con más de 150 figuras.

El Belén de la Fundacion Cajasol podrá visitarse desde el próximo 9 de diciembre al 3 de enero, con el horario aún por definir, según las restricciones horarias del momento.

Por último, Manuel Lombo, en representación de todos los artistas, ha explicado que "para un artista ya es un gozo subirse a un escenario y más, en tiempos de pandemia, cuando se han cancelado tantos". Lombo ha querido agradecer a la Fundación Cajasol por su trabajo por la cultura y ha finalizado su intervención confesando que "para mí es un placer representar en esta época a Cajasol en Andalucía".

Manuel Lombo actuará en el Teatro Cajasol en Sevilla el próximo 23 de diciembre, y estará también en el resto de las ciudades en las que la Entidad tiene sede: Córdoba, Jerez y Huelva.

Cómo novedad, este año la Fundación Cajasol no editará un disco de Navidad físico, pero pondrá a disposición de todos los ciudadanos un recopilatorio de villancicos, pertenecientes a la colección Así canta nuestra Tierra en Navidad, que estarán disponibles en la web (www.fundacioncajasol.com) para que todo el mundo tenga acceso y pueda disfrutar de los sonidos de la Navidad.

Programación de los Gozos de Diciembre 2020 en Sevilla

Las actividades darán comienzo el próximo domingo, 6 de diciembre, con el Pregón Navideño 2020, a cargo de la Asociación de Belenistas de Sevilla. A partir de ese día, y hasta el 2 de enero, se podrá disfrutar de conciertos, musicales, cine familiar, conferencias, monólogos…

Las entradas podrán adquirirse en la taquilla de la Fundación Cajasol (C/Álvarez Quintero) o en la web www.fundacioncajasol.com.