Un Halloween atipíco, entre las actividades infantiles para el puente festivo

Llega una de las fechas más esperadas para los niños, Halloween. Este año, debido a la pandemia sanitaria por el coronavirus, la festividad será un tanto atípica ya que no se podrán realizar actividades multitudinarias, así como fiestas o talleres que no guarden las medidas higiénicas y de distancia, obligadas por la Covid-19. No obstante, algunas actividades se han adaptado a las exigencias sanitarias para que los niños puedan disfrutar de esta terrorífica noche...

Además, para completar las actividades de ocio del puente festivo, del 30 de octubre al 2 de noviembre, en Sevilla y su provincia hay programadas varios eventos más:

Halloween atípico

Así, el parque de atracciones de Isla Mágica culmina en este puente festivo con su mes de Halloween. Pasa unos días de miedo en una Isla que cambia radicalmente su aspecto con una decoración especial de Halloween: iluminación tenebrosa al caer la noche, telarañas, lápidas, murciélagos, calabazas… Espectáculos, espeluznante decoración y pasajes del terror para adultos y niños. Abierto el día 31 y 1 y 2 de noviembre, de 12:00 a 21:00.

En Guillena, el Ayuntamiento ha organizado Haloween en casa con el fin de crear la Pared del Terror en la Biblioteca municipal con fotos de niños y niñas disfrazados en sus casas de Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas con edades comprendidas entre 0 y 10 años. En Educo-Música, con motivo de Halloween realizan descuentos aplicables a clases de música, danza, teatro, pintura e inglés, en todas las sedes de Andalucía, hasta el 2 de noviembre. Por último, la granja escuela Cuna ofrece este sábado English Farm Halloween una actividad en la que los peques mejorarán su inglés mientras disfrutan de un día de granja con amigos. Talleres al aire libre relacionados con Halloween. El almuerzo y los talleres están incluidos en el precio. Imprescindible reservar por mail cuna@granjaescuela.com o Whatsapp a 664 124 469.

Carrera en montaña en Guillena

El Club de los Hijos del Viento y el Área de Deportes del Ayuntamiento de Guillena, junto con la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), organizan por el Circuito CADEBA de Carreras por la Montaña en el municipio de Guillena en el que podrán participar niños y niñas en edad escolar. La primera prueba se celebrará el 1 de noviembre, será una CxM en el parque el Gergal de Guillena.

Teatro, 'La niña de los gorriones'

Los días 30 y 31 de octubre, y 1 de noviembre continuará el ciclo El Teatro y la Escuela en el Teatro Alameda. Estos días le toca el turno a la compañía catalana Teatre al Detall con La niña de los gorriones. Premiado en diferentes muestras y basado en un hecho histórico acaecido en China en 1958, se trata de un espectáculo poético y emocionante sobre los pequeños héroes cotidianos, sobre el respeto a la vida y la sabiduría innata de los niños. El Teatro y la Escuela celebra su 30 edición ofreciendo lo mejor de las artes escénicas para escolares y familias, y por el que han pasado ya 30.000 espectadores.La niña de los gorriones tiene varias funciones familiares: 30 de octubre, (19:00), 31 de octubre (18:00) y 1 noviembre (12:30 horas).

Exposición sobre Marte

Los primeros registros de la observación de Marte, se remontan a la era de los antiguos astrónomos egipcios y la primera observación telescópica en 1610 por Galileo Galilei. A lo largo de los siglos y de las diferentes culturas, Marte siempre ha ejercido una gran fascinación y curiosidad entre los hombres. En la exposición que se puede visitar en la Casa de la Ciencia (de martes a domingo), Marte. La conquista de un sueño el visitante conocerá este increíble planeta de una manera científica, con piezas reales y elementos interactivos.La muestra incluye algunas piezas de gran valor por su interés histórico o documental. Libros y láminas originales del Museo Copernicano de Roma, una réplica del primer telescopio de Galileo Galilei o pieza audiovisual envolvente que descubre el atardecer en Marte a partir de imágenes originales de la NASA, entre otros.

Diversión con 'La cebra Camila'

Un cuento que habla de las aventuras y peripecias de una pequeña cebra por recuperar las rayas que el viento le ha arrancado. Siete rayas perdidas, siete lágrimas y siete amigos muy especiales: una serpiente de la pampa, un caracol ciclista, una araña gótica, un arcoíris de la era acuario, una cigarra italiana y un pato mareado; que la ayudarán y le darán lo mejor de ellos. Vuelve un clásico ya en Sevilla, La cebra Camila en la Sala Cero, sábado 31 a las 17:00 y domingo, 1 de noviembre, a las 12:00.