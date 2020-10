Mascarillas para Halloween: la única posibilidad que tendrás para dar miedo a tus amigos este año

Aunque Halloween no sea una fiesta que guste a todo el mundo, a estas alturas ya estaríamos hartos de ver calabazas y murciélagos por todos los escaparates de la ciudad. Este año, la particular situación que vivimos ha obligado a suspender la mayoría de fiestas y celebraciones, y, aunque Halloween no tiene una celebración concreta, este año no habrá niños disfrazados por la calle ni mayores acudiendo a fiestas disfrazados. Pero las limitaciones no tienen por qué tirar por tierra las ganas de asustar del personal. No seremos fantasmas ni vampiros, pero podemos aprovechar las mascarillas para mantener el espíritu terrorífico de Halloween. Si las marcas ya han lanzado sus propias mascarillas reutilizables con las que combinar tus looks, ¿por qué no aprovechar Halloween para darle a la mascarilla un toque más aterrador?

Este será un Halloween especial, con sus más y sus menos, ya que esta va a ser la primera fiesta popular celebrada en la nueva normalidad en la que vivimos con algún obstáculo pero no impedimento para pasarlo bien. No contaremos con fiestas multitudinarias en casas del amigo de un amigo, ni discotecas a rebosar, o el famoso truco o trato, el cual es para muchos de los más pequeños, el epicentro de esta tenebrosa noche.

La versión coronavirus de Halloween para algunos puede ser un auténtico suplicio, pero lo cierto es que más allá de las reuniones de no más de 6 personas y de lo que no nos permite la situación actual, también tiene sus ventajas. Por una vez, no te vas a tener que congelar casi por obligación en una fiesta al aire libre o en la calle con tus amigos a las tantas con un abrigo por encima estropeando el disfraz que tanto te ha costado elegir, o llevando a tus hijos o hermanos pequeños a que hagan el truco o trato por las casas vecinas.

Por si andas un poco corto en imaginación y no le quieres dar mucho al coco o de lo contrario quieres llevar la última tendencia, aquí te damos unas cuantas ideas de las mascarillas que más van a triunfar en Halloween, según la web de anuncios clasificados Clasf.es.

Mascarilla de Alien

La mascarilla del Alien que atacó a la Teniente Ripley en la histórica saga que encandiló a tanta gente es muy destacada y está considerada como una de las más originales del mercado. La puedes combinar si lo deseas con otro alien saliendo de tu tripa, o simplemente ponerte un mono de soldado, como si te hubiese atacado.

Mascarilla de calavera

Ya no hace falta que te pintes toda la cara, ahora al ser obligatoria la mascarilla, tendrás solo que pintarte la parte que no te cubra la mascarilla. Otra opción, es no pintarte el resto de la cara y pintarte los ojos con pintura negra. Si no quieres ser una calavera tradicional, puedes ser una calavera mexicana.

Mascarilla del Joker

Una mascarilla muy socorrida para los más vagos que no quieren pintarse la cara o esmerarse mucho en su disfraz. Aunque hay que reconocer que es un personaje muy top y que, si este Halloween fuese normal, sería uno de los disfraces más repetidos.

Mascarilla de Hannibal

Podía resultar un poco incómoda cuando salías a fiestas de Halloween, pero en la nueva realidad es una de las mejores opciones. La acompañas con una camisa de fuerza y ya tienes tu disfraz del malo de El silencio de los corderos.

Mascarilla de Venom

Uno de los enemigos de Spiderman, que en ocasiones ha sido su aliado, ha ganado muchos adeptos desde que salió su película hace unos años y es una opción bastante terrorífica para tu mascarilla de Halloween.