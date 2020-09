Smiley, la mascarilla de Bershka que arrasa en ventas

Amancio Ortega e Inditex no paran quietos en el mercado de la mona. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que las mascarillas sean un complemento indispensable por mucho tiempo. Durante los meses de confinamiento y en la actual "nueva normalidad", las grandes empresas se han disputado la tendencia de este escudo sanitario con modelos de todo tipo, formas y colores.

Inditex vuelva a asaltar el mercado con su línea de Bershka, la cual ha puesto al servicio de sus clientes con mascarillas baratas y atrevidas en su diseño. Todo un éxito pues han agotado las primeras existencias en apenas unos días y la propia marca ya ha anunciado nuevos modelos.

Simplicidad a raudales con un pequeño toque innovador. Las mascarillas Smiley, en tonalidades rosas, han causado furor entre los adictos a la moda y el conjunto compuesto por mascarilla, sudadera y pantalón, ha durado en los estantes de las tiendas y en la página web de la marca escasas horas.

La empresa, al ver el éxito cosechado, ha decidido poner en marcha nuevos modelos con diferentes ornamentaciones que también darán mucho que hablar. Desde simples adornos, pasando por la extravagancia más selecta y acabando en detalles deportivos, las mascarillas de Inditex han llegado para ocupar el podio de la moda sanitaria.

📀 Freak fam are you ready to smile? #BershkaxSmiley @sofitukker https://t.co/zuSx5f4VAi pic.twitter.com/kmglENH2pZ