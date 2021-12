Horario y orden de la actuación de las tunas en Sevilla por la Inmaculada

Después de que el año pasado no se pudieran realizar las actuaciones de la tuna por el día de la Inmaculada, las agrupaciones podrán volver a las calles la noche del 7 de diciembre. Catorce tunas interpretarán sus canciones en un día muy especial, pues aparte de que vuelve a celebrarse la vigilia tras el parón de 2020, hay varias novedades.

Una novedad muy importantes es que a la vuelta de la Virgen los Reyes a la Catedral de Sevilla, la Tuna de Económicas le dedicará una canción, llamada 'La oración del remanso', algo que no había ocurrido nunca antes.

El año pasado no se pudo celebrar la vigilia con normalidad debido a las restricciones de la pandemia. Lo que se realizó fue una ofrenda floral a la Virgen de la Inmaculada. No pudieron estar las agrupaciones al completo y aunque no se pudo realizar actuaciones musicales había dos personas representando a cada tuna.

En 2019 se introdujo una novedad que en la edición de este año seguirá vigente y tiene que ver con el horario de las actuaciones. Anteriormente comenzaba a las 12 de la noche pero cuando actuaban las últimas tunas ya era muy tarde y la afluencia de público era menor. Hace dos años el Consejo de Tunas aprobó el adelanto de la hora, algo que fue un éxito rotundo.

Este año las tunas comenzarán el 7 de diciembre un rato antes de las 11 de la noche. La Tuna de Económicas dará el pistoletazo de salida y está previsto que las funciones finalicen sobre las 2 y media de la madrugada, siendo la Tuna Universitaria Femenina la que se encargue de poner el broche final.

Horario de las Tunas Sevillanas