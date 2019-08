Influencers: de la frivolidad al compromiso humanitario

No buscan likes ni followers pero quieren influir y su impulso puede ser decisivo para conseguir un mundo mejor. De ahí que la ONG Acción Contra el Hambre desarrolle la campaña #7influencers, que se desarrolla con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra este 19 de agosto. Se trata de una campaña que busca dar visibilidad a los voluntarios humanitarios europeos, jóvenes comprometidos y motivados a los que el programa EU Aid Volunteers apoya con una experiencia en el terreno que podría ser decisiva para convertirles después en profesionales humanitarios.

Jóvenes, europeos y humanitarios

Rocío es una periodista madrileña de 33 años. Francesca, italiana, es especialista en seguridad alimentaria y tiene 27 años. Quentin es un economista francés de 26 años. Tienen tres cosas en común: son jóvenes, europeos y, lo más importante, son humanitarios. Participan en el programa EU Aid Volunteers, con el que la Unión Europea y Acción contra el Hambre tratan de trasladar los valores humanitarios que se encontraban entre los orígenes de la Unión Europea a programas de ayuda directa sobre el terreno entre los jóvenes.

"Intento aportar al menos la mitad de lo que estoy aprendiendo. Y me reconforta pensar que a través de mi trabajo en comunicación llevamos el mensaje de la necesidad de la ayuda humanitaria", señala Rocío García desde Colombia. "Supone una gran oportunidad de crecer, tanto personal como profesionalmente. Te permite ver el mundo desde otra perspectiva y sentir que con tu trabajo contribuyes a construir un mundo mejor", añade. "Es una buena oportunidad para confirmar que este es el tipo de trabajo que quieres hacer”, añade Quentin Winisdorffer, desplegado en Guatemala.

Formación y primera experiencia en cooperación

"Los voluntarios reciben en primer lugar una formación general sobre el trabajo humanitario y a los valores de la Unión: dignidad, libertad, igualdad. Asimismo, reciben una formación para que entiendan qué supone formar parte de una organización internacional, humanitaria, con principios, valores y normas de comportamiento muy claras y estrictas", afirma Leonor Calvo, directora de Formación y Relaciones Académicas de Acción contra el Hambre.

Esta iniciativa no sólo ofrece una salida para las y los jóvenes, es también una buena fórmula para cultivar un vivero de personas en las organizaciones. "Con este proyecto, la Unión Europea responde a la necesidad de las organizaciones de perfiles profesionales preparados, bien formados y con experiencia para trabajar en contextos cada vez más complicados.

Por otro lado, responde a la búsqueda de una oportunidad en una organización de una gran cantidad de jóvenes europeos, a los que les falta experiencia o formación específica.

'7 influencers', la campaña

#7influencers no son unos influencers al uso. No tienen likes ni seguidores. No quieren enseñar lo perfecto que es su mundo. Sólo quieren contribuir a que el de todos sea mejor. Son los 7 voluntarios de EU Aid Volunteers de Acción Contra el Hambre, que se han servido de sus teléfonos móviles para mostrar su experiencia, su trabajo y sus motivaciones para convertirse en trabajadores humanitarios

Son unos influencers diferentes que han contado con la guía y colaboración del youtuber profesional Iban García, que les ayuda a editar y dar ritmo y forma a cada uno de los vídeos, y que coprotagoniza la campaña junto a los voluntarios de la UE. "Les admiro, porque influencers hay muchos, pero pocos como estos siete que realmente influyen con su labor para conseguir un mundo mejor. Colaborando en este proyecto he descubierto a siete personas vitales y comprometidas que comparten unos valores y una visión del mundo que estoy muy orgulloso de ayudar a difundir”, comenta el youtuber. "Junto a cientos de influencers reales, además de dar a conocer este proyecto humanitario mediante esta campaña en redes sociales, nuestro objetivo es que más jóvenes europeos se animen a convertirse en influencers humanitarios".