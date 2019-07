Jóvenes talentos se gradúan en Hostelería en Sevilla de manos de Diageo

La Escuela de Hostelería Sevilla acogió la ceremonia de graduación de la tercera edición de Learning for Life en Sevilla, de Diageo, en la que 16 alumnos recibieron los diplomas como reconocimiento al trabajo realizado durante el programa formativo de hostelería.

El acto contó con la presencia del chef sevillano Enrique Sánchez, además de Beatriz Blasco, directora de Asuntos Corporativos de Diageo, empresa líder de bebidas premium en el mundo; Iñaki Echeveste, director de la Escuela de Hostelería de Sevilla, y Antonio J. Mengual Ríos, director territorial Sevilla de la Fundación Don Bosco. El evento sirvió como punto de encuentro entre empresas e instituciones vinculadas con el sector hostelero que ha permitido a los estudiantes dar un paso más en sus inicios en el mercado laboral.

Más información La transformación de los fogones

El reconocido chef protagonizó un showcooking junto con la colaboración de dos estudiantes del programa de hostelería. Entre ambos prepararon un perfecto maridaje entre la gastronomía andaluza y un cóctel elaborado con Tanqueray Sevilla que permitió lograr una combinación única.

La hostelería contra el desempleo juvenil

Según el chef Enrique Sánchez, "sin duda, la formación en el ámbito de la restauración es fundamental para conseguir profesionales cualificados, por lo que programas como Learning for Life son imprescindibles en nuestro sector. Pero la cosa no acaba aquí: día a día seguiréis aprendiendo y, poco a poco, iréis definiendo vuestro futuro, hasta llegar incluso a tener vuestro propio local. No es un camino fácil, pero estoy seguro de que, con esfuerzo e ilusión, lograréis todo lo que perseguís".

Learning for Life es el programa liderado por Diageo que forma a jóvenes profesionales en el sector de la hostelería con el fin de brindarles una oportunidad laboral y transformar sus vidas. Gracias al alto crecimiento que está teniendo en España el sector turístico y hostelero, Diageo ha sabido ver una oportunidad con doble solución: dotar a estos sectores de empleados más cualificados, a la vez que contribuye a solucionar el problema del desempleo juvenil.

El sector de la hostelería es un gran motor económico y de empleo en Andalucía, gracias a los 54.000 establecimientos que representan un 7,1% de la riqueza regional y que dan empleo a casi 300.000 personas. En este sentido, la presencia de profesionales bien formados resulta fundamental para dar respuesta a las necesidades de profesionalización de la industria. Los resultados obtenidos en las últimas ediciones avalan la contribución de Learning for Life a este objetivo, habiéndose alcanzado en la edición 2018/2019 una tasa de empleabilidad del 75% en toda España.

El programa ha contado en su tercera edición en la capital andaluza con la colaboración de toda la delegación comercial de Andalucía, voluntarios de Diageo Iberia que han compartido su conocimiento con los estudiantes desde su propia experiencia. Por otro lado, la iniciativa ha permitido a Diageo reforzar su cadena de valor, fomentar el espíritu de colaboración e impulsar la empleabilidad de los jóvenes, un colectivo fuertemente afectado por el desempleo.

Learning for Life

En la ceremonia estuvo presente Beatriz Blasco, directora de Asuntos Corporativos de Diageo, que ha afirmado que "en Diageo somos conscientes del problema de empleabilidad que existe en España, y a través de programas como Learning for Life queremos transformar la vida de los jóvenes con dificultades y profesionalizar el sector de la hostelería en nuestro país, poniendo al alcance de su mano las herramientas y la formación profesional necesarias para lograr una estabilidad en el mercado laboral".

En palabras de Antonio J. Mengual, director territorial Sevilla de la Fundación Don Bosco, "colaborar con proyectos como este es muy importante para nosotros, ya que posibilita trabajar con los chicos desde entornos diferentes, y permite que tengan experiencias y percepciones más allá de las que se les muestra en su entorno social.”

Iñaki Echeveste, director de la Escuela de Hostelería de Sevilla, clausuró el acto y señaló: "Esta iniciativa es una oportunidad única para contribuir a la modernización el sector de la hostelería en nuestro país. Nuestra experiencia en este programa ha sido inmejorable y estamos encantados con el resultado obtenido".