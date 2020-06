La Fábrica 2012, nueva sastrería a medida en Muñoz Olivé

La Fábrica 2012, una firma madrileña de sastrería y confección de ropa masculina a medida, ha ampliado su ámbito de comercialización con una nueva tienda en Sevilla, en la calle Muñoz Olivé, número 10, asociada con cuatro emprendedores, tres sevillanos y un madrileño afincado en la ciudad hispalense, que quieren dar un nuevo impulso al sector.

Sobre la base de esta red franquiciada, la Fábrica 2012 de Sevilla acaba de abrir sus puertas al público, en pleno corazón del centro, con la esperanza de adaptarse firmemente a los nuevos tiempos tras el difícil panorama económico que ha dejado la pandemia por Covid-19.

La Fábrica 2012 ha optado por un modelo de negocio, con la ayuda de franquicias, que busca extenderse por el territorio nacional sobre la base de la confección para hombre y la sastrería a medida. Su creador, el empresario madrileño Emilio Colomina, pretende democratizar el modelo de ropa a medida y generar un canal de comercialización con productos de alta calidad a un precio razonable.

Elaboración artesanal en La Fábrica 2012

La principal ventaja competitiva de La Fábrica 2012 reside en la variedad de productos, así como en la elaboración artesanal de los mismos. Se emplean técnicas de la sastrería inglesa con productos y tejidos de primera calidad, en su mayoría hechos en España, made in Spain. Así, cada una de las prendas que se ponen a la venta son elaboradas por auténticos profesionales de la sastrería.

"Tras siete años de experiencia en el sector, en la Fábrica 2012 somos conscientes de que para tener un negocio exitoso se deben tener en cuenta otros factores que influyen en la venta, desde las campañas publicitarias, hasta una cuidada atención al cliente o la adecuada gestión del stock productivo", detallan desde la empresa.

De esta forma, no sólo se trata de facilitar el producto al futuro franquiciado, sino también acompañarlo en todo el proceso, asesorarlo, asistirlo y formarlo, con el objetivo de facilitar al máximo la gestión de su negocio. La Fábrica 2012 cuenta con una gran variedad de los mejores tejidos del mercado de la sastrería. Entre sus marcas están Holland and Sherry, Colombo, Carnet, etc.