MTV EMA Sevilla, una gala que quiere dejar huella en Sevilla

Los MTV EMA Sevilla están aquí. Llega la cita que inunda de música la capital hispalense. La gala de la noche del 3 de noviembre verá actuar a muchos los artistas como Rosalía, Liam Gallagher, Dua Lipa, Akon, Ava Max, Mabel, Halsey y Niall Horan, además de la presentadora Becky G.

El gran evento se celebra el domingo con la entrega de los premios MTV EMA, aunque los días previos numerosos conciertos en diferentes zonas de Sevilla han hecho las delicias de los amantes de la música. Sin duda, Green Day ha sido el plato fuerte, pero los conciertos de Love of Lesbian, Carolina Durante o Aitana, también han dejado huella.

Horario y dónde ver los MTV EMA Sevilla

El domingo llega la cita más especial, la gala de los premios MTV EMA. Uno de los pabellones de Fibes será el que acoja la ceremonia, no será el auditorio porque la gala requiere de un montaje muy aparatoso y grande, en ediciones anteriores de los premios ha habido hasta cinco escenarios repartidos por el recinto.

Tres cadenas ofrecen el domingo 3 en España de forma simultánea el espectáculo que se emitirá en directo para 82 países a través de los canales MTV: a las 21:00, Paramount, en abierto en la TDT.

Antes, a las 20:00, MTV España y Comedy Central conectarán con la alfombra roja repleta de rostros populares e influencers. Se ha creado una cúpula transparente a la entrada del recinto para acoger esta previa de una gala que se ha dispuesto en el pabellón 1, en un inmenso escenario que estará plagado de guiños a la ciudad anfitriona. La organización en este año ha subrayado la presencia cultural y monumental de la capital andaluza.

Sin duda los asistentes a este evento podrán disfrutar de una espectacular puesta en escena ya que la cadena MTV siempre hace de cada una de sus galas un evento inolvidable.

Becky G, maestra de ceremonias

La cantante estadounidense Becky G es la conductora de la gala, además de actuar en ella. Rebbeca Marie Gómez, más conocida como Becky G es a sus 22 años una de las cantantes más conocidas de la música latina, un género donde ha brillado desde que empezara a cantar en español. Y es que G, aunque de abuelos mexicanos, es californiana y lanzó sus primeros sencillos en inglés.

Becky G, la de Sin pijama y con el álbum Mala santa recién estrenado, hará de maestra de ceremonias en una gala salpimentada con otros presentadores para los premios del mundo de la música o el cine como la actriz Paz Vega, o el deportista Terry Crews, la modelo Georgina Rodríguez (sí, la pareja de Cristiano Ronaldo) o la modelo neerlandese Doutzen Kroes.

Liam Gallagher, Premio Rock Icon

Los MTV EMA rendirán homenaje a Liam Gallagher, ex componente de Oasis, con su galardón Rock Icon. El artista británico además interpretará dos canciones en la gala de los EMA en Sevilla, incluido un momento que se prevé espectacular: Gallagher interpretará para la ocasión Wonderwall, uno de los apoteósicos éxitos globales de los mejores años de Oasis, arropado en el escenario de Fibes, por un coro de alrededor de cien personas.

Tras su etapa en Oasis, uno de los grupos bandera del britpop de los 90, siempre en constante tensión por las disputas con su hermano Noel, Liam Gallagher retomó su carrera musical en 2017 con el álbum As You Were. Su segundo disco, Why Me? Why Not, fue publicado a finales del pasado mes de septiembre.

Rosalía, centro de las miradas nacionales

La catalana Rosalía es la artista del momento y ya tuvo su revelación internacional hace un año en la gala de los EMA celebrada en Bilbao. En los premios en Sevilla la barcelonesa está llamada a consagrarse tras brillar en la anterior gala de MTV, los VMA (donde obtuvo dos galardones) y contar con cuatro nominaciones potentes en la gala que se celebra en Sevilla, en Fibes. Rosalía está nominada a Mejor vídeo, Mejor colaboración, Mejor look y Mejor push (impacto), recién lanzado Yo x Ti, Tu x Mi con Ozuna y haber protagonizado uno de los éxitos del verano, Con Altura, con J Balvin y El Guincho.

Sevilla, en un club de sedes muy especial

Con su celebración en Sevilla, España es el único país que ha acogido esta gala durante dos años consecutivos. Esta celebración de los premios europeos de la música es la cuarta que se celebra en territorio español, la primera vez fue en 2002 en Barcelona y tuvieron que pasar ocho años hasta que la cadena volviera a fijarse en España- Madrid 2010- para esta gala internacional.

Hasta ahora, Portugal ha sido país anfitrión de los EMA una vez (en Lisboa), al igual que Francia (París), Irlanda (Dublín), Dinamarca (Copenhague) y Suecia (Estocolmo).

Italia ha sido la sede en tres ocasiones (2 en Milán y la otra en Roma), al igual que Países Bajos (2 en Róterdam y la otra en Ámsterdam); España lo ha sido cuatro veces (Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla); mientras que Alemania ha sido sede de la ceremonia cinco veces (2 en Berlín, 2 en Frankfurt y 1 en Múnich), y Reino Unido seis veces (2 en Londres, 1 en Liverpool, 1 en Belfast, 1 en Edimburgo y 1 en Glasgow).

Estos premios fueron creados en 1994, los MTV Europe Music Awards son uno de los grandes eventos organizados por MTV, junto con los Video Music Awards (VMA), que se entregan cada año en Estados Unidos desde 1984. Estas galas consiguen poner en el punto de mira a la ciudad en la que se celebra ya que se llena de la créme de la créme del panorama nacional e internacional relacionado con la música.

La cadena de televisión apuesta en cada entrega de premios por ser más transgresora y sensacionalista que la anterior. Para ello recurren a un formato espectacular que incluye las multipantallas, webchats con artistas en directo, además de contenido exclusivo que se puede descargar a través de la la web o de la aplicación para móviles preparada a tal efecto.

Los artistas aprovechan todo el material que la cadena pone a su disposición para montar un verdadero espectáculo que hace el deleite de los presentes en todos los sentidos, convirtiendo esta entrega de premios en una experiencia inolvidable.

Cada año esta multitudinaria cita es ansiada tanto por los espectadores como por los artistas que están en el candelero. Durante la entrega de premios tienen lugar diversas actuaciones y el nivel siempre suele bastante alto, por eso reúne a tantos fans de edades muy diversas, aunque suele ser mayoritariamente joven.

Por eso, esta cita es tan importante para los fans, porque es la oportunidad perfecta para ver a muchos de sus ídolos, juntos sobre un mismo escenario.

Nominados a los MTV EMA 2019

Los nominados son elegidos por la propia MTV y luego son los usuarios los que pueden votar a través de la web de la MTV en las distintas categorías que hay. Se vota desde la mejor canción hasta los mejores fans.

Ariana Grande es una de las grandes favoritas en los EMA 2019 con siete nominaciones, en una lista en la que también destacan LiL Nas X o Billie Eilish, en las que son sus primeras candidaturas en estos galardones.

Algunos de los premiados más mediáticos han sido U2, Dua Lipa, Cardi B, Eminem, David Guetta, Janet Jackson, Shawn Mendes,Cold Play, Lady Gaga o Justin Bieber, entre otros.

Categorías y nominados en los MTV EMA

MEJOR VÍDEO

Ariana Grande: Thank u next

Billie Eilish: Bad guy

Lil Nas X: Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Rosalía, J Balvin: Con Altura ft. El Guincho

Taylor Swift: ME! ft. Brendon Urie de Panic! At The Disco

MEJOR ARTISTA

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR CANCIÓN

Ariana Grande:7 rings

Billie Eilish: Bad guy

Lil Nas X: Old Town Road (Remix) ft. Billy Ray Cyrus

Post Malone y Swae Lee: Sunflower

Shawn Mendes y Camila Cabello: 'Señorita'

MEJOR ARTISTA LOCAL ESPAÑOL

Amaral

Anni B Sweet

Beret

Carolina Durante

Lola Índigo

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Ava Max

Billie Eilish

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel

MEJOR COLABORACIÓN

BTS, Halsey: Boy With Luv

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus: Old Town Road (Remix)

Mark Ronson, Miley Cyrus: Nothing Breaks Like a Heart

Rosalía, J Balvin: Con Altura ft. El Guincho

Shawn Mendes, Camila Cabello: Señorita

The Chainsmokers, Bebe Rexha: Call You Mine

MEJOR ARTISTA POP

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

MEJOR ACTUACIÓN EN VIVO

Ariana Grande

BTS

Ed Sheeran

P!NK

Travis Scott

MEJOR ARTISTA ROCK

Green Day

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At The Disco

The 1975

MEJOR ARTISTA HIP-HOP

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj

Travis Scott

MEJOR ARTISTA ALTERNATIVO

FKA Twigs

Lana Del Rey

Solange

Twenty one pilots

Vampire Weekend

MEJOR ARTISTA DE ELECTRÓNICA

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

MEJOR LOOK

Halsey

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

Rosalía

MEJORES FANS

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS

Shawn Mendes

Taylor Swift

MEJOR PUSH

Ava Max

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice WRLD

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

Rosalía

MEJOR ARTISTA WORLD STAGE (actuación en vivo)