Mantones pintados a mano para hacer del traje de flamenca una obra de arte

Es una pieza fundamental en el traje de flamenca y cada vez las mujeres buscan más la originalidad en este complemento que en el propio diseño del vestido en sí. Los mantoncillos dejan de ser un accesorio más y cobran especial protagonismo en los estilismos de Feria por eso, para muchas emprendedoras, el horizonte creativo está en su imaginación, Es el caso de Rocío Casado, responsable de la tienda Indigo (C/Virgen de Regla, 3). Casado, que siempre había sentido pasión por la pintura, estaba un día ataviándose para ir a la Feria y reparó en que al final todas las mujeres iban iguales. Entonces, su creatividad innata hizo acto de presencia y se le ocurrió que podía pintar telas y convertirlas en mantones.

De forma completamente personal, Casado comenzó a plasmar en seda natural lo que fluía por su mente. El resultado era tan original y gustaba tanto entre sus amigas que se decidió a emprender esta aventura profesional. "Me gustaba la idea de hacer mantones originales y que, además, estos pudieran usarse en otros contextos además de en Feria; es una forma de hacer ver que el arte no sólo está estático en la pared", asegura la emprendedora. De esta forma surgió Indigo, que es el color con el que se tiñen los vaqueros y hace referencia a los niños índigo, muy creativos desde la infancia.

De forma autodidacta, Rocío Casado empezó experimentando con pintura de seda, aunque ahora utiliza una técnica diferente. Siempre en seda natural blanca, Casado trata cada mantón como si fuera un cuadro, con su fondo, una distribución pensada y su propia historia. "La idea es formar una ramo de flores, con una combinación de colores muy pensada, buscando crear un fondo que contextualice el motivo que estoy pintando", señala la responsable de Indigo.

Con sus pinceles y sobre un mantón que para ella es un lienzo Rocío Casado deja fluir su imaginación y le dedica todo el tiempo del mundo a cada mantón. "Cuando empiezo a pintar se me va la noción del tiempo, no puedo parar. Me hace muy feliz pintar y me gusta dedicarle el tiempo que se merece a cada mantón. El rato que le dedico a cada mantón sólo pienso en colores", añade. Y así hace de un mantón un cuadro en movimiento.

Pequeño y grandes, los mantones de Rocío conviven con otros complementos, como bolsos, kimonos, carteras o abanicos que la artista no duda en adornar con sus elementos florales. Aunque no sólo flores dibuja Casado, también se atreve con otros motivos, como paisajes, flamencas o la propia Giralda, pintada en exclusividad para Ruth Lorenzo y su participación en el desfile de Ángeles Verano, Caminando entre volantes.

Además de sus pequeñas obras de arte en movimiento, Rocío Casado también cuenta en su espacio con trajes de flamenca. Confeccionados y diseñados por su hija Leonor Prieto-Carreño. De corte clásico, los diseños, como no podía ser de otra forma, también tienen detalles en seda natural pintada. Y como la moda no sólo se reduce al traje de flamenca, en Indigo también tienen trajes para bodas, complementos artesanales (pendientes, peincillos) y tocados, entre otras cosas. Los tocados, elaborados por Paloma Rosado, pueden ser a la libre elección de la clienta.

De padre torero, a Rocío Casado la vocación creativa le viene desde la cuna y no duda en plasmar su arte en la propia decoración de su tienda. Con materiales reciclados y muebles a los que dar una segunda vida, la propia Casado ha pintado el mobiliario y ha creado una decoración para su espacio muy peculiar y acogedora. Y como el arte traspasa fronteras y llega a todas las mujeres, Casado cuenta con orgullo que la reina Letizia, Rania de Jordania, Madona y Ainhoa Arteta tienen en sus armarios mantones de Indigo.

Más información: C/ Virgen de Regla, 3. Horario de apertura: de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00, sábados de 10:30 a 14:00. Instagram: @indigo.rociocasado, @indigo_shop_sevilla. Facebook: Rocío Casado