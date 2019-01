Manuel Carrasco agota en cuatro horas las entradas de su concierto en Sevilla

Nada más anunciar la fecha de su concierto en el estadio Benito Villamarín las fans enloquecieron. Después del concierto que Manuel Carrasco diera de forma gratuita en la Plaza de España era de esperar que sus seguidoras hicieran todo un despliegue mediático para hacerse con una entrada. Y así ha sido.

Desde las 10:00 de la mañana de este jueves ya se podían adquirir las localidades en www.manuelcarrasco.es o en El Corte Ingles, tanto en tienda física como en la plataforma digital. Diferentes plataformas para hacer de la compra de entradas un proceso más rápido y sencillo, aunque para muchas no lo ha sido.

Colas virtuales para adquirir las localidades en internet y colas kilométricas en tienda para comprarlas en persona. "Estoy de vacaciones pero me he levantado temprano para ser la primera en entrar en la web; no me imaginaba que iba a haber tantísima gente comprándolas a esa hora, menos mal que nos hemos metido varias amigas a la vez", asegura María Rodríguez Carrasco, que se hizo con sus entradas tras hora y media de cola en internet. Otros, como Francisco Cordero lo han sufrido más. "Vengo a comprarlas como regalo de Reyes y la cola da dos vueltas a la planta, es desesperante", señala el joven.

Para muchos el madrugón y la espera ha merecido la pena porque de no haber sido así se habrían quedado sin localidades para ver a Manuel Carrasco en el estadio Benito Villamarín. Apenas cuatro horas después de que se pusieran a la venta, el propio Manuel Carrasco anunciaba en su cuenta de Instagram que las entradas ya estaban agotadas. "¡Sevilla de mi alma! El corazón se me sale, será que te pertenece. No sé ni qué decir ante esta maravillosa locura. En 4 horas habéis agotado las entradas del Estadio Benito Villamarín. Gracias", escribía el de Isla Cristina.

No es de extrañar que el artista haya colgado el cartel de no hay billetes en Sevilla. Su público ya le ha demostrado el cariño que le tiene acompañándolo en noches tan especiales como la de la Plaza de España o aquella Noche Olímpica con su Tour Bailar el viento.