Manuel Carrasco visita por sorpresa a los niños del Virgen del Rocío

"¡Te quiero! No dejes de soñar, No dejes de soñar, No dejes de soñar, amigo, No dejes de soñar, No dejes de soñar, No dejes de soñar, amigo"... este fragmento pertenece a una parte de la canción de Manuel Carrasco No dejes de soñar que el cantante onubense ha interpretado, dentro de su repertorio, en una visita sorpresa a Oncología del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. Carrasco no quiso desaprovechar la ocasión de llevar alegría musical a los niños en esta época navideña.

El de Isla Cristina protagonizó recientemente un concierto multitudinario y sorpresa que se ofreció gratuitamente en La Plaza de España. El lleno fue absoluto y cientos de personas se quedaron sin poder entrar en el recinto, para la presentación de su último disco La cruz en el mapa.

La presencia de Carrasco en el Virgen del Rocío se encuentra dentro de la programación de actos para hacer más amena la estancia de grandes y los más pequeños. Así, magos, coros de campanilleros, talleres de bailes, conciertos, la Legión de la Guerra de las Galaxias o la Centuria Romana de Santiponce, entre otros, visitarán a los pacientes ingresados en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Entre todas las visitas especiales destaca la visita de un Cartero Real el próximo 27 de diciembre al Hospital Infantil, que recogerá las cartas que los pacientes más pequeños dirigen a Sus Majestades Los Reyes de Oriente, quienes también los visitan el próximo 5 de enero.

Papá Noel, encarnado Roberto Parra, profesional del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, hará su tradicional visita el 21 de diciembre.

El programa de Navidad, elaborado por profesionales del Hospital Virgen del Rocío, comenzó este mes con talleres de cocina, la obra de teatro La gran Visita de la Fundación Todo por una Sonrisa, el festival navideño que cada año organiza Andex y que en esta ocasión se ha dedicado a Harry Potter y la planta mágica.