‘Marie’, mirada femenina de la mano de Büchner

El próximo sábado 10 de abril sube al escenario del Lope de Vega la ópera Marie, fruto de la primera colaboración entre el Teatro Real y el Teatro de la Abadía, donde se estrenó mundialmente el pasado mes de enero con gran acogida de crítica y público.

Inspirado en el icónico personaje femenino presente en la obra teatral Woyzeck de Georg Büchner y su homóloga Wozzeck de Alban Berg, el montaje retrata y visualiza la tragedia de la mujer contemporánea a través del texto escrito por la dramaturga Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016, y la música firmada por el compositor madrileño Germán Alonso (1984).

El ensemble sevillano Proyecto OCNOS -flauta, saxofón barítono, clarinete bajo, guitarra eléctrica y acordeón-, dedicado a la difusión del repertorio de los siglos XX y XXI, se hará cargo de la música electroacústica y experimental que acompaña a la escena, mientras que la bailarina y coreógrafa María Cabeza de Vaca asume la ayudantía de dirección y el movimiento escénico de la pieza. Por su parte, el contratenor Xavier Sabata y la soprano Nicola Beller Carbone encabezan el reparto.

La dirección de escena y el diseño del vestuario es del sevillano Rafael R. Villalobos, Premio de las Artes y las Letras Fundación Princesa de Girona, quien asume también el diseño del vestuario. La escenografía -una enorme cruz, un suelo de arena negra y luces estroboscópicas- configura una puesta en escena “simbólica e hipnótica donde la belleza se convierte en el principal canal de comunicación de un contenido que por su crudeza es difícil mirar de frente”, explica su director. El Lope de Vega vuelve a regalar un gran espectáculo nacional.

'Paso Estrecho', esencia de Raphael

Música

Admirado Raphael es un ambicioso proyecto llevado a cabo por el grupo musical ‘Paso Estrecho’ de La Puebla de Cazalla. Esta banda pop-rock, nacida ahora hace 25 años, lleva a los escenarios del Teatro de Triana la majestuosidad de las letras del artista de Linares. Los amantes de Raphael podrán disfrutar de este concierto el próximo 9 de abril a las 19:30.

Un fin de semana muy flamenco

Flamenco

La Peña Flamenca Torres Macarena tiene este fin de semana varios carteles con los que da a conocer lo más puro de este género musical. Los días 9 y 10 de abril se podrá disfrutar de varios espectáculos y el domingo 11, se llevará a cabo una tertulia, de entrada libre, en la que se hablará del flamenco y los más jóvenes podrán debatir.

9 y 10 de abril a las 20:00

'Immigrant Song 2.0' en Teatro TNT

Teatro

Un narrador Pulcinella nos regala, con su mandolina, una historia de Josè Saramago en el fin del mundo, y evoca, en este marco, la presencia de un migrante desafortunado, que una su vez, invoca en escena la figura de Thomas Sankara, el carismático líder revolucionario de Burkina Faso “eliminado” en 1987.

9 de abril a las 20:00

Alberto Rionda llega a la Sala X

Música

Compositor, músico, productor, técnico de P.A. en directos, técnico de estudio y profesor, Alberto Rionda se embarca en una gira en acústico junto al nuevo vocalista de Avalanch, Alrio Netto, para hacer un repaso a los temas clásicos de la banda y hacer las delicias de sus fans más acérrimos. La Sala X vuelve a llenar de música de calidad la capital andaluza.

11 de abril a las 15:00

Autoficción plural en La Fundición

Teatro

un pasadizo por el que dos actrices con sus bebés escaparán de la disyuntiva a que se la quiere abocar: invisibilidad o desapego. Y un dramaturgo que quiso ser padre y no pudo conjurará su herida. Si yo fuera madre ha sido Premio al Mejor Espectáculo de la V Cinta y es una obra recomendada por la Red Española de Teatros. Todo un lujo interpretativo en La Fundición de Sevilla.

Del 9 al 11 de abril a las 19:00 en La Fundición

Andalucía, historia de una autonomía

Exposición

El proceso autonómico andaluz desde una nueva óptica, con elementos caracterizados por su innovación, vanguardia y modernidad. Un recorrido cronológico con información contextualizada guía al visitante a través de un discurso narrativo que combina elementos audiovisuales con textuales y que estimula la interacción y participación a través de la comprensión y asimilación de los valores esenciales de la exposición.

Museo de la Autonomía

El Sevilla confiesa sus “duras” vivencias

Al terminar un concierto de su banda, los Mojinos, El Sevilla entra en su camerino apestando a Rock and Roll. Mientras se quita sus harapos de leopardo y sus collares oxidados, no solo se desnuda por fuera, se desnuda también en cuerpo y alma y confiesa lo duro que es vivir siendo un rockero, no por el hecho de ser rockero, sino por el hecho de vivir:acostarse a las 7 de la mañana no es Rock and Roll, levantarse a las 7 de la mañana, sí. En el Teatro de Triana el 11 de abril a las 12:30.