La 'Miss World Sevilla' recauda más de 1.100 euros en su desfile de moda benéfico

La sevillana Julianna Ro ha logrado recaudar 1.116,50 euros durante su desfile benéfico, un evento que forma parte de su proyecto social para ayudar a los niños hospitalizados y a sus familias en el próximo reto de la Fundación el Gancho Infantil.

El desfile, denominado 'Moda con Gancho', fue organizado exclusivamente por Juliana Ro, la nueva Miss World Sevilla. El evento contó con ocho firmas: Gocco (moda infantil), La Mosca, Miussa, Lizzana junto a los complementos de Iriana Nouel, los complementos de Carmen Marcos CCM junto a los vestidos de Aryentto y, por último, los diseños de Inés Inés.

En total desfilaron 20 modelos y varios pequeños. Desde compañeras de la Miss World Sevilla hasta chicas de la nueva hornada de modelos fueron paseándose por la pasarela llenas de fuerza y ganas. Todas unidas para ayudar a Julianna Ro a conseguir que su sueño se hiciese realidad: colaborar con la Fundación el Gancho Infantil. "Todo fue encajando como un puzzle, fue muy precipitado, pero estaba decidida a que iba a salir bien", aclara la Miss.

Para lograr el exitoso desfile, primero Julianna consiguió el lugar en el Iguana Snack's donde Javier Rojas le ayudó. La Miss programó las marcas, algunas de ellas de compañeras suyas que se han sumado al negocio de la moda. Por último, consiguió a las 20 modelos. Del maquillaje y peluquería se encargó Francisco Javier Rioja Reyes Stylismo y Belleza, y Candela Rubio Perdigones. Dj Dr Dro fue el responsable de la música que amenizó la velada.

"Organizar el evento no fue una tarea fácil, con tan poco tiempo y en estas fechas en las que todos están de vacaciones. He contado con la ayuda de muchas personas y he trabajado mucho en este proyecto", explica la nueva Miss World Sevilla. "Debo agradecer infinitamente todo el apoyo y la ayuda recibida", concluye.

El resultado del desfile de moda benéfico es una recaudación de 1.116,50 euros que irá destinada al próximo proyecto de la Fundación el Gancho Infantil, también conocida por su anterior trabajo La Azotea Azul. A mediados de septiembre se podrá saber cuáles son los nuevos proyectos de dicha fundación.

Sobre Julianna Ro

Ángela Ropero es artísticamente conocida como Julianna Ro (en honor a su padre Julián). Es una modelo y cantante sevillana de 25 años que estudió Traducción e Interpretación de Inglés y Francés en la UPO, además de ocho años de piano en el conservatorio profesional, dos años de canto lírico y uno de técnica vocal.

La decisión de organizar este evento se debe a que empatiza con las personas que tienen familiares enfermos ya que ella lo vivió en su piel cuando tenía nueve años. Se define como una mujer empática y con debilidad por los más pequeños. Decidió trabajar con la Fundación el Gancho Infantil para su proyecto social y se le ocurrió la idea de organizar un desfile debido a que la moda es un tema que controla.

Julianna Ro: "Vi cómo mi sueño se hacía realidad. Ahora somos parte de la felicidad de los más peques y sus familias".

Ahora Julianna Ro representa a Sevilla en el certamen Miss World. Un certamen caracterizado por sus valores y lo completo que es. La gala final del certamen nacional tendrá lugar el 18 de agosto en el Auditorio Carvajal de Melilla. Durante los diez días de concentración se enfrentará a diferentes pruebas como la prueba de talento, de deporte, de debate, de traje regional, de top model o de proyecto social.