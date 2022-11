El Monasterio de la Cartuja acoge una jornada solidaria de cuentacuentos, talleres y conciertos gratuitos

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte organiza el próximo sábado 26 de noviembre una nueva edición de Ilusionando, una jornada con una completa programación de actividades gratuitas destinada a niños y familias entre las que se encuentran conciertos, cuentacuentos y numerosos talleres, y que tendrá lugar este sábado a partir de las 11.00 horas.

Una jornada festiva en el CAAC que, además, tendrá carácter benéfico puesto que las aportaciones voluntarias que se realicen durante el trascurso de las actividades se destinarán a ANDEX, Asociación de Padres de Niños con cáncer de Andalucía.

Casi una decena de propuestas dirigidas a todos los públicos completan el programa de Ilusionando, entre ellas diferentes talleres como el de carácter musical destinado a bebés de hasta 3 años y centrado en el desarrollo sonoro y la estimulación sensorial o el dirigido a niños de entre 5 y 12 años en el que descubrir a Mozart desde una perspectiva visual, a través de imágenes, gestos y movimientos que se pueden asociar a melodías, ritmos e instrumentos.

Cuentacuentos, música y talleres en el CAAC

Asimismo, en las instalaciones del CAAC habrá un acercamiento al flamenco mediante una actividad didáctica en la que, partiendo del concepto del compás, los más pequeños de la casa trabajarán los esquemas rítmicos, melódicos y armónicos para entender los conceptos básicos del arte jondo y aprenderán a hacer palmas, marcar pasos de baile y diferenciar los distintos palos.

También con carácter didáctico se realizará un taller de Plantas viajeras donde descubrir el origen de las plantas de los jardines del CAAC, muchas de ellas llegadas a partir de los viajes que realizaron Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes, así como un taller de recreación histórica Quo vadis? A Hispalis. Una aventura en el Coliseo, dirigido a niños de entre 3 y 10 años que podrán disfrazarse y sentirse como auténticos romanos. Igualmente, se podrá conocer de primera mano el trabajo de los bomberos de la ciudad, que llevarán un camión a las instalaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo que mayores y pequeños podrán visitar.

De igual forma, se celebrará un cuentacuentos sobre historias ciertas e inciertas para todas las edades, una divertida sesión de narración oral y de animación a la lectura por la Compañía Barataria.

Además, el coro de voces de Assejazz interpretará Freedom Day!, un recorrido musical por las músicas negras como el góspel, blues, new Orleans, spirituals, work songs o rythm and blues, entre otros, interpretando algunos de los temas más populares y con la productora Sevilla es Pop se celebrarán los conciertos de pop rock, protagonizados por Ana Chufa & The New Deal, Amante Laffón, Avanti Rock, Enana White, Analógicos, El Hombre Quizás + Mamen López DJ y DJ Fantasma.

Esta nueva edición de Ilusionando cuenta con la colaboración de Assejazz, Fundación Barenboim-Said, Proyecto Búho, Flamenco Didáctico e Interactivo, Educo-Música, Grupo Anaya, el departamento de Educación del CAAC, Bomberos de Sevilla, Sevilla es Pop, Café Ombú Cartuja y ANDEX. Algunas de las actividades necesitan de reserva previa.

Toda la información sobre horarios y reservas está disponible en la web del CAAC: www.caac.es.