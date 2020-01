Nace en Sevilla Mujeres Sobresalientes, una alternativa para hacer negocios y conciliar

Mujeres Sobresalientes es un movimiento de mujeres emprendedoras y empresarias que nace en Sevilla con el objetivo de aportar una alternativa a la visión tradicional de hacer negocios. Cerca de medio centenar de mujeres se reúnen este viernes, 17 de enero, a las 10:00 en Atelier Gastronómico (C/ Gonzalo Bilbao, 12), en un desayuno de presentación de la comunidad de estas emprendedoras.

Mujeres al mando de una pantalla. Mujeres con nuevos negocios donde su objetivo no es facturar más, sino tener tiempo para equilibrar la vida personal con la profesional. Cerca de medio centenar de mujeres andaluzas se reúnen cada mes en Sevilla para crear sinergias, darse apoyo y buscar nuevas oportunidades en un sector donde todavía prevalece los modelos de negocio tradicionales.

Testimonios de Mujeres Sobresalientes

Mujeres Sobresalientes es una comunidad que ha cambiado reuniones informativas por desayunos informales donde hay espacio para las relaciones, la formación y el desarrollo personal. Mamen Villalba, fundadora del estudio de diseño Blanco Ruso, ha sido la impulsora de este movimiento tras verse sumergida a diario en una lucha entre crecer profesionalmente y ser madre. "Ni siquiera en círculos de mujeres empresarias, todas ellas entienden que la maternidad puede primar por encima de la faceta profesional sin dejar de lado la creación de tu propia empresa. No es tan fácil tener un círculo donde entiendan estas circunstancias. Por eso era tan importante la creación de esta comunidad de Mujeres Sobresalientes".

"La gran sorpresa que me ha supuesto Mujeres Sobresalientes ha sido que el aprendizaje no sólo ha sido profesional sino vital. El chute de energía positiva que encuentro en estas mujeres con las que comparto tantas sensaciones y emociones me ha servido para reafirmarme en mi convicción de que mejoramos sumando. Que el secreto no es competir sino compartir. Y que el compartir nos hace mejores personas y mejores profesionales", apunta Ana Carrillo, fotógrafa.

Hace tiempo que participo en comunidades de emprendedoras de otras ciudades y siempre pensaba que, con el talento que hay en Andalucía, una iniciativa así era muy necesaria. Mujeres Sobresalientes ha supuesto un regalo y ya se ha convertido en mi círculo de confianza, en un espacio en el que todas somos maestras y aprendices, en el que cooperar es más importante que competir y que nos permite apoyarnos para liderar nuestros negocios sin perder nuestra voz como mujeres que somos", apunta Guiomar Sánchez, mentora de autores y editora.

En esta comunidad empresarial no importa la edad (forman parte mujeres entre 20 y 60 años), donde mediante formaciones específicas para nuevas emprendedoras se trabaja la mentalidad, visión y planificación del negocio, ni la profesión: "Desde abogadas hasta diseñadoras de moda pasando por especialistas en redes sociales, editoras de libros, coachs, fotógrafas, entre otras muchas profesiones, están presentes", detalla Mamen Villalba.

"La soledad es el gran problema. Lo importante no es tanto el contenido sino el sentirse acompañada y formar parte de un círculo donde se hable el mismo idioma. Entendemos por qué se puede cancelar una reunión porque un niño se ha puesto enfermo, por qué se puede responder un correo electrónico a las doce de la noche o irte de vacaciones en enero", reflexiona Villalba.

"Para mí, Mujeres Sobresalientes es sororidad en estado puro. Es hermanamiento, es apoyo, es complicidad. Entre nosotras se crean lazos de unión que dan lugar a colaboraciones para conseguir objetivos concretos. Una comunidad donde no he visto rivalidad ni competencia y donde disfruto de cada charla formativa para aplicar nuevas herramientas o conocimientos a nuestras incipientes empresas. Me siento apoyada y querida", comenta Carmen López, doctora en Pedagogía e investigadora

El objetivo para la comunidad es conseguir un crecimiento consciente pero ambicioso que pudiera llegar a estar formada por más de 1.000 mujeres sobresalientes.