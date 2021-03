Mujeres que pisan fuerte en la gastronomía y el turismo

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (ESHS), perteneciente al Grupo Lezama, celebró en la Taberna del Alabardero de Sevilla el primer Foro de la Mujer y el Liderazgo en la Gastronomía y el Turismo con el objetivo de poner en relieve el liderazgo de la mujer en el sector hostelero.

El evento contó con la presencia de seis reconocidas profesionales y expertas del sector gastronómico, hostelero y turístico de la ciudad. Todas expusieron su experiencia y trayectoria en el desarrollo de proyectos basados en la búsqueda de la equidad y el empoderamiento femenino.

Participaron en el evento Daniela Díaz, periodista, antigua alumna de la Escuela y Responsable de Carreras Profesionales y Desarrollo Directivo de la ESHS, como moderadora; Beatriz Arilla, general manager del Consorcio de Turismo de Sevilla; Rocío Solanes, antigua alumna de la Escuela y Directora del Hotel Hilton Garden Inn Sevilla; Laura Gómez, profesora contratada Doctor de la Universidad Pablo de Olavide, tesorera de la Asociación de Escuelas De Hostelería de Europa EURHODIP y profesora de Gestión Empresarial en la ESHS; Camila Ferraro, propietaria y jefa de Cocina del Restaurante Sobretablas en Sevilla, Galardón Cocinera Revelación 2020 por Madrid Fusión; e Irina Naranjo, antigua alumna de la Escuela, directora Académica de la ESHS y miembro de Junta Directiva de la Asociación de Escuelas de Hostelería AEHOS.

Irina Naranjo quiso destacar el número de mujeres que estudian dirección de hostelería que, a día de hoy, siguen siendo un porcentaje bastante inferior al número de hombres en este tipo de titulaciones. Así mismo, transmitió la responsabilidad de las escuelas, como base de la formación en hostelería, para transmitir valores de igualdad a los estudiantes y futuros líderes del sector.

Rocío Solanes, directora del hotel Hilton Garden Inn Sevilla, señaló que hay ciertos puestos de trabajo que están culturalmente predeterminados a ser desempañados por mujeres. Si bien es cierto, que el porcentaje de mujeres ha aumentado a lo largo de los años hasta un 53% de participación dentro del sector hostelero, según estudio de Hosteltur, hay que observar y analizar qué tipo de puestos desempeñan. En su establecimiento, más del 50% de la plantilla, está compuesta por mujeres, muchas de ellas desempeñan las funciones de camareras de pisos, pero también tienen buena participación en el resto de departamentos del hotel.

Ante la falta de directivos femeninos en el sector hotelero, Rocío Solanes señala que de los 204 hoteles adheridos a la Asociación de Hoteles de Sevilla, 67 son mujeres directoras, cifra que ha ido aumentando de forma sostenida.

Camila Ferraro, primera mujer en obtener el reconocimiento Cocinera Revelación 2020 por Madrid Fusión, se siente agradecida por poder dar visibilidad a la mujer en el sector hostelero y que otras mujeres puedan verse reflejadas en su trabajo.

Por su parte, Laura Gómez, destaca que en su vida laboral no ha encontrado el famoso "techo de cristal". Afirmó que en numerosas ocasiones son las propias mujeres quienes crean las barreras que les vienen impuestas por cargas culturales de la sociedad que aún no se han superado. Ante estas situaciones y siguiendo con su ejemplo, tras alcanzar puestos directivos en diferentes empresas y asociaciones, anima a cambiar esta mentalidad. Para ella la clave es "formarse, luego formarse, formarse otra vez, seguir formándose" y nos cuenta "a mí se me han abierto puertas por ser trabajadora, por estar formada, por estar preparada y por ser peleona. Por ser mujer, jamás se me ha cerrado una puerta".

Beatriz Arilla, general manager de Turismo de Sevilla, cree que la igualdad se conseguirá mediante "formación, educación y transmitir confianza y seguridad en una misma y a nivel institucional todos los días del año deben ser ocho de marzo", destacó.

Finalmente, Daniela Díaz hizo especial énfasis en que como madres y desde el núcleo familiar, debemos ser la influencia y guía que traslade a las próximas generaciones el cambio cultural necesario para llegar a conseguir la igualdad y el respecto, que promueva un verdadero cambio social.

La experiencia de la maternidad

Las ponentes compartieron su experiencia personal de la maternidad en el ámbito laboral, así como diferentes anécdotas, tales como: la sorpresa de un empleado público al ver como una de ellas pedía ceder parte de su baja de maternidad a su marido. Comentarios sobre las oportunidades laborales perdidas por tener niños pequeños o estar embarazada, también tuvieron su lugar. Tales como: "Qué lástima, con la buena proyección que tenía", las dudas que se plantean a la hora de comunicar el embarazo en el trabajo o el miedo a la pérdida del puesto o continuidad de tener una carrera en ascenso al efectuar la baja por maternidad.

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, a vuelto a poner en valor que: "el talento no entiende de género. Porque las capacidades, méritos, ventajas o situaciones nada tienen que ver con ser hombre o mujer. Porque como educadores, empresarios, profesionales y políticos, somos responsables del hoy para cambiar lo que va a ocurrir mañana. Por eso, también desde nuestro sector, debemos seguir dando pasos hacia el reconocimiento igualitario de nuestros logros", detalla Irina Naranjo, directora Académica de la ESHS.