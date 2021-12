Uber ya permite viajar con tu mascota en Sevilla, Málaga y Madrid

Uber ha anunciado este 3 de diciembre una nueva funcionalidad conocida como Uber Pet. Servirá para que los usuarios de la app puedan solicitar viajes con sus mascotas.

Con esta novedad, Uber soluciona el problema que tienen los propietarios de mascotas con intención de viajar. El Instituto Nacional de Estadística asegura que en nuestro país existen mas de 13 millones de mascotas registradas, de las cuales, más de 7 millones son perros, de acuerdo con datos de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía.

Precio del servicio Uber Pet en Sevilla, Málaga y Madrid

A nivel funcional dentro de la app, Uber Pet será una nueva opción de viaje, que se mostrará como un servicio independiente. En lo que a precios se refiere, un viaje de Uber Pet con tu mascota será de 2,5 euros mas caro que un UberX. Si quieres saber el precio exacto de tu viaje, lo podrás consultar antes de realizarlo en la app.

Esta utilidad de Uber llega exclusivamente a las ciudades de Madrid, Málaga y Sevilla como el primer servicio que permite realizar viajes con mascotas en España. No obstante, un detalle importante es que será voluntario para los trabajadores de Uber y podrán decidir si quieren ofrecer viajes de Uber Pet. De este modo podrán decidir si pueden aumentar sus ingresos.

La asociación Animal Rescue España, que han sido los primeros en probar este servicio, comentan lo siguiente: “La integración de nuestros animales en todas las facetas de nuestra vida diaria es fundamental y Uber lo sabe. Estamos encantados de que por fin los peludos puedan viajar y acompañar a sus humanos a donde quiera que vayan.

Ellos son un miembro más de nuestras familias y, para las personas que amamos a los animales y luchamos por sus derechos, éste es un gran paso. Para Animal Rescue en particular, Uber Pet representa una forma de poder trasladar a nuestros animales, por ejemplo al veterinario, cuando no disponemos de vehículos. También creemos que será de gran ayuda para facilitar la visita de adoptantes sin vehículo a las protectoras ubicadas en zonas no urbanas”.

Requisitos para usar Uber Pet

● Pon a tu mascota un arnés o en un trasportín, con el objetivo de mantener su seguridad para el viaje.

● Mantén el vehículo limpio usando mantas o toallas para cubrir los asiento.

● Pregunta al conductor si tiene un asiento preferente para su mascota.

● Vigila en todo momento a tu mascota.

● Los animales de servicio, como los perros guía, no necesitan viajar con Uber Pet. Estos animales estarán exentos de todas las condiciones anteriores.