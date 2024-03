Only You, el nuevo hotel cinco estrellas en Sevilla que aúna diseño, experiencia y sabor

Después de un año de obras de remodelación, un nuevo hotel de cinco estrellas llega a Sevilla. Se trata de Only You Hotels, situado frente a la estación de Santa Justa, en el edificio donde anteriormente estaba el hotel Ayre. Diseño, experiencias y un restaurante con nuevos sabores trae este nuevo inmueble que cuenta con 209 habitaciones distribuidas en 8 plantas, además de una variada oferta gastronómica, piscina con pool bar y diversas salas destinadas a eventos.

Esta marca destinada al lifestyle premium de Palladium Hotel Group apuesta por Sevilla para abrir su quinto hotel de la marca en España y se suma a los que tiene repartidos por toda la península incluyendo sus dos hoteles ubicados en Madrid, Valencia y Málaga. Con esta apertura la cadena suma cinco ubicaciones de la marca en España.

"Only YOU Hotels llega a Sevilla para ofrecer la mejor experiencia tanto a los viajeros como a los sevillanos. Para nosotros es muy importante transmitir y ser un reflejo de la cultura de la ciudad, ya que queremos formar parte de su día a día. A su vez, aspiramos a convertirnos en la mejor opción para los visitantes que vengan a conocer y vivir en primera persona el estilo de vida de la capital andaluza", afirma Jacobo Lope, General Manager de Only YOU Hotel Sevilla.

El nuevo hotel dispone de un lobby con más de 1.000 metros cuadrados y una variada oferta gastronómica donde destacan el restaurante Trotamundos, que cuenta con una extensa carta de platos que fusiona la riqueza culinaria del mundo con la cocina tradicional utilizando siempre productos de kilómetro 0. También dispondrá de una coctelería de autor que se podrá disfrutar tanto en su lobby como en la zona de la piscina. Además en la primera planta hay una amplia zona destinada a convertirse en el enclave perfecto donde disfrutar de los mejores desayunos de la ciudad, con una oferta variada al estilo buffet, donde habrá un barista en la zona de cafés de especialidad y showcookings a diario con estaciones de productos locales e internacionales.

En cuanto al diseño interior, una de las señas de identidad de la marca, lleva la firma del reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violán. A partir de una redefinición del concepto de hotel urbano, el decorador ha dado lugar a espacios diferenciados que fusionan la esencia de Sevilla con las tendencias cosmopolitas más actuales, creando un vínculo estrecho con el huésped a través de la representación de diversas culturas. La remodelación del edificio ha sido obra del despacho de arquitectura T10, que ha llevado a cabo una renovación integral del inmueble para cumplir con los máximos estándares de sostenibilidad y calidad para ganar una mayor eficiencia energética.

El hotel dispone de dos espacios únicos creados de la mano de dos partners icónicos de la capital: por un lado, destaca la zona Breakery (concepto gastronómico de desayunos y meriendas de Only YOU Hotels) donde el reconocido pastelero Manu Jara contará con una dulcería en el lobby del hotel para dar a probar sus inconfundibles dulces tanto a los clientes como a los locales. Por su parte, la floristería Verde Oliva dispondrá de un córner donde se podrán adquirir arreglos florales y se realizarán talleres para los interesados. “Estas dos alianzas reafirman una vez más el compromiso de Only YOU Hotel Sevilla con la ciudad y sus habitantes para transmitir su inconfundible cultura y valores y todo aquello que nos representa”, explica Jacobo. Un ejemplo más de la filosofía de Only YOU Hotels basada en la conexión local.

Palladium Hotel Group es una cadena hotelera española con más de 50 años de experiencia, propiedad de Grupo Empresas Matutes (GEM). El grupo opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones, distribuidos en siete países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil y Estados Unidos, y gestiona 9 marcas: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, la marca Hard Rock Hotels bajo licencia con tres hoteles en Ibiza, Tenerife y Marbella y la marca efímera 45 Times Square Hotel. Palladium Hotel Group se caracteriza por su filosofía de atención a su equipo humano y de ofrecer a sus clientes un alto nivel de calidad en sus productos y servicios. www.palladiumhotelgroup.es