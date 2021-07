El Patio de Triana se estrena ante la cultura sevillana

El Patio de Triana, situado en Calle Condes de Bustillo, por fin abre sus puertas. Un espacio dedicado a transmitir cultura a todo aquel que quiera disfrutar de diversos espectáculos en el exterior. El sustituto vacacional del Teatro de Triana presenta una oferta variada de espectáculos entre los que se encuentran monólogos, musicales o conciertos, siempre desde un entorno seguro acorde a las limitaciones actuales por la situación sanitaria. Cabe destacar también su posición estratégica, ubicándose en el corazón de Triana, en el Colegio Salesianos de Triana.

El verano por fin ha llegado y con él, el de sobra conocido calor sevillano. El Patio de Triana ofrece la posibilidad de disfrutar de espectáculos de todo tipo y aprovechar el ambiente que brinda la noche sevillana. Con un amplio aforo, el Patio ofrece la posibilidad de disfrutar al aire libre de una experiencia distinta y que no deja a nadie indiferente. Una de las grandes prioridades de la organización es ofrecer los espectáculos de forma segura cumpliendo con las normas de seguridad acordes a la situación pandémica como la utilización de gel hidroalcohólico y de mascarillas, así como el respeto de la distancia de seguridad.

Ya este martes en el Patio se pudo disfrutar de la actuación del quinteto This is Jazz, que nos deleitaron con una actuación didáctica enfocada a la formación musical de los jóvenes en este estilo musical. También, el miércoles recibimos la visita del cómico David Navarro en un show lleno de risas y buenos momentos. Durante los próximos días recibiremos a varios artistas de la talla de Astola y Ratón, con su espectáculo de flamenco o Nolasco, que llega al Patio junto a Diego Carraco para presentar su nuevo disco “Como me da la gana”. Además, disfrutaremos de un monólogo como “Yo sobreviví a la EGB”, enfocado a los años 80 cuando aún existía este sistema educativo que marcó a muchos de los adultos de hoy en día.

Las entradas para estos eventos y muchos otros, así como la ampliación de la información de cada uno de ellos se podrán consultar en https://planeasevilla.com/ , la agenda cultural más completa y diversa de Sevilla.