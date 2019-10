"Hazme la foto hacía allá para que no salgan las carpas", indica Pedro Moreno, un turista barcelonés, señalando las torres de la Plaza de España. No se refiere a los peces del canal por donde navegan las populares barcas. Sí a la más de una veintena de pequeños stands blancos y negros que se reparten por toda la plaza. Y que rodean al escenario principal de los MTV EMA, situado encima de la fuente central. Frente a ella, la estatua de Aníbal González, que está siendo testigo de la transformación temporal del monumento que diseñó. Tras él, un ajetreo de camiones que entran y salen por la Glorieta de los Marineros, junto al Costurero de la Reina.

El concierto de la banda californiana Green Day, uno de los eventos clave de los MTV EMA 2019 que se celebran en Sevilla este puente de Todos los Santos, ha puesto patas arriba uno de los lugares más visitados y conocidos de la ciudad. Los guías turísticos, además de explicar los pormenores del monumento realizado para la Exposición Iberoamericana de 1929, tienen que comentar que normalmente el lugar no está plagado de andamios de tubos metálicos, vallas o grúas. O que las señoras que regalan romero no suelen mezclarse entre trabajadores con chalecos reflectantes e ingentes cantidades de guardias de seguridad privados.

El paisaje en la Plaza de España llama la atención a todo aquel que pasea por allí. Ya sea habitual u ocasional. "He venido a hacer una gestión y, cuando me he asomado, he pensado que estaban construyendo la portada de la Feria aquí", comenta Manuel, un joven sevillano con ganas de Feria en pleno otoño. A pocos metros, un grupo de turistas santanderinos. "Llevo 20 años sin venir y me encanta esta plaza aunque esté hoy así", opina Charo, que espera que el concierto "no la ensucie ni la estropee".

Escenarios de los MTV EMA en Sevilla

La música será protagonista de los próximos días en Sevilla, ya que también se preparan en el Cartuja Center, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Caac) y en Fibes para otros espectáculos el jueves 31, el viernes 1 y el domingo 3, respectivamente. El sábado 2 de noviembre está reservado para el plato fuerte del evento. El portentoso escenario que están erigiendo en la Plaza de España se ve desde la Torre Norte, donde Saúl Franco pone música todos los días. "Vengo de doce del mediodía a cinco de la tarde", asegura este músico venezolano tras deleitar a los visitantes con una versión del bolero Inolvidable.

No es el único en poner ritmo a la mañana de trabajo de decenas de operarios sobre el empedrado de la explanada. Anselmo y Deni, pertenecientes al colectivo Alegra Sevilla (Asociación de Artistas en la calle), también lo hacen antes las escaleras de la fachada principal, en la que se reúnen extranjeros ávidos de flamenco. Muy cerca, un vendedor de castañuelas y abanicos anuncia con gracia sus folclóricos productos. Aunque estos artistas poco tienen que ver con el punk rock de Green Day o el indie de los españoles León Benavente, que servirán de teloneros de la veterana banda estadounidense.

Sin vender en todo el puente

El concierto de los MTV EMA 2019, que reunirá a miles de personas en la Plaza de España, tiene en los vendedores de los puestos de bebidas o recuerdos a uno de los colectivos afectados negativamente. "Nos obligan a cerrar todo el puente, que es cuando hacemos más dinero", expone Mari Carmen, una de las afectadas por la medida. José Romero, que regente un puesto de bebidas y helados frente a la entrada principal de la plaza, no entiende como "podemos abrir mientras se monta y no mientras se desmonta", aludiendo al cierre no sólo el día del concierto, sino todo el puente de Todos los Santos.

En la misma situación están los cocheros de caballos. "Nos tendremos que poner en otro sitio, porque nos han dicho que cierra el parque hasta el domingo", informa uno de ellos en el Paseo de Isabel la Católica, que cruza la Plaza de España del Prado de San Sebastián a la calle Brasil del barrio del Porvenir. En esta vía se situán estos días una hilera de caracolas blancas que sirven de oficina para los trabajadores del espectáculo del sábado, que focalizará la atención internacional por una noche en el monumento sevillano.