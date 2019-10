MTV EMA en Sevilla, todo lo que tienes que saber

Noviembre trae a Sevilla lo mejor de la música tanto nacional como internacional gracias a los MTV EMA 2019. Desde el 31 de octubre los amantes de la buena música podrán disfrutar de conciertos que tendrán como escenarios principales el CAAC, el Antiquarium y la Plaza de España.

La celebración de los Premios EMA no se reduce a la entrega de galardones, sino que desde los días previos, Sevilla se volcará con el mundo de la música y acoge varios conciertos y actividades en distintos espacios de la ciudad, dentro de la MTV Music Week, antesala de la gala de entrega de premios.

Fechas y actividades de los MTV EMA en Sevilla

El 31 de octubre se celebra un nuevo Vodafone yu Music Show, a partir de las 20:00 en el Cartuja Center Cite, un concierto gratuito y exclusivo para clientes de Vodafone del que se conocerán más detalles próximamente.

Los clientes de Vodafone podrán conseguir su invitación doble gratis en los próximos días en vodafoneyumusicshows.es. El evento se emitirá en directo a través de Vodafone TV y también se podrá seguir en streaming en la misma web, así como en el perfil de Vodafone yu en Twitter.

El día 1 de noviembre, la Cartuja volverá a ser la sede para el concierto que se celebrará en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. A partir de las 18:30 serán cuatro de las bandas más representativas del rock y del indie de nuestro país las que pongan música en la explanada del CAAC.

Derby Motoreta’s Burrito Cachimba, Carolina Durante, Viva Suecia y Love of lesbian además de Eme DJ serán quienes pongan a bailar a más de 11.000 personas hasta la medianoche con temas tan conocidos como 'The new gizz' de Derby Motoreta’s Burrito Cachimba, 'Cayetano' de Carolina Durante, 'Algunos tenemos fe' de Viva Suecia o 'Club de fans de John Boy' de Love of Lesbian. El precio es de 5 euros y se pueden adquirir ya en la web del Corte Inglés.

El sábado, el día antes de la gran cita, es uno de los días más potentes de los EMA MTV en Sevilla porque tienen lugar dos de los eventos más esperados.

A partir de las 10:30, en las Setas de Sevilla, los ganadores del concurso MTV Breaks demostrarán su pasión y talento en diferentes áreas de la industria creativa como mejor Fotógrafo, Realizador, Diseñador de vestuario y Presentador, y cuyo premio incluye vivir una experiencia única en el entorno de los MTV EMA 2019.

Cada año, MTV Breaks se une a los EMA para adentrarse en una nueva ciudad europea en la que ofrecer oportunidades únicas para las trayectorias profesionales creativas de sus jóvenes. incluyendo charlas y talleres que se llevarán a cabo en el espacio Antiquarium de Sevilla.

Este evento busca contribuir a ayudar a cumplir el sueño de los jóvenes asistentes, ofreciendo algunas de las claves necesarias para su desarrollo profesional en el mundo de la industria creativa.

MTV quiere hacer llegar a su audiencia más joven el consejo de los expertos, una perspectiva exclusiva que además les proporcione oportunidades únicas que les inspiren y ayuden a pensar y soñar a lo grande, a través de su iniciativa pro social dirigida a jóvenes MTV Breaks, que se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

El mismo sábado, 2 de noviembre, la Plaza de España es el escenario elegido y donde la música será la protagonista. Un evento de música en directo, con la presencia de artistas internacionales y nacionales aún por confirmar.

La Plaza de España se convierte en el rincón emblemático de una cita que reunirá a más de 60.000 fans venidos de todo el mundo y que toma el relevo de Trafalgar Square del acontecimiento celebrado en Londres en 2017 y el estadio San Mamés del pasado noviembre en Bilbao. La emisión televisiva tendrá una audiencia potencial de 550 millones de hogares, con 180 países donde emite MTV.

La gala de los MTV EMA, en Fibes

El domingo llega la cita más especial, la gala de los premios MTV EMA. Uno de los pabellones de Fibes será el que acoja la ceremonia, no será el auditorio porque la gala requiere de un montaje muy aparatoso y grande, en ediciones anteriores de los premios ha habido hasta cinco escenarios repartidos por el recinto.

Sin duda los asistentes a este evento podrán disfrutar de una espectacular puesta en escena ya que la cadena MTV siempre hace de cada una de sus galas un evento inolvidable.

La cita contará con alfombra roja por donde pasarán los artistas invitados y los nominados a los EMA y después de la entrega de premios, unos 3.000 asistentes podrán seguir la fiesta en el afterparty que también tendrá lugar en Fibes.

Sevilla, sede de los MTV EMA

La pasada edición de los EMA, premios europeos de la MTV tuvo lugar en Bilbao, donde triunfó Rosalía con Malamente en una cita donde se consagró Camila Cabello y supuso la despedida con honores de Janet Jackson.

La gala de Bilbao tuvo lugar en el Bilbao Exhibition Center y contó con la actuación de 15 artistas, liderados por Janet Jackson. Entre otros, Nicki Minaj, Little Mix, David Guetta, Jason Derulo, Bebe Rexha, Halsey, Panic! At the Disco, Alessia Cara, Marshmello, Bastille, Anne Marie, Jack & Jack, Sofía Reyes y, en la representación española, estuvo Rosalía.

Con su celebración en Sevilla, España es el único país que ha acogido esta gala durante dos años consecutivos. Esta celebración de los premios europeos de la música es la cuarta que se celebra en territorio español, la primera vez fue en 2002 en Barcelona y tuvieron que pasar ocho años hasta que la cadena volviera a fijarse en España- Madrid 2010- para esta gala internacional.

Hasta ahora, Portugal ha sido país anfitrión de los EMA una vez (en Lisboa), al igual que Francia (París), Irlanda (Dublín), Dinamarca (Copenhague) y Suecia (Estocolmo).

Italia ha sido la sede en tres ocasiones (2 en Milán y la otra en Roma), al igual que Países Bajos (2 en Róterdam y la otra en Ámsterdam); España lo ha sido cuatro veces (Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla); mientras que Alemania ha sido sede de la ceremonia cinco veces (2 en Berlín, 2 en Frankfurt y 1 en Múnich), y Reino Unido seis veces (2 en Londres, 1 en Liverpool, 1 en Belfast, 1 en Edimburgo y 1 en Glasgow).

Estos premios fueron creados en 1994, los MTV Europe Music Awards son uno de los grandes eventos organizados por MTV, junto con los Video Music Awards (VMA), que se entregan cada año en Estados Unidos desde 1984. Estas galas consiguen poner en el punto de mira a la ciudad en la que se celebra ya que se llena de la créme de la créme del panorama nacional e internacional relacionado con la música.

La fantasía de la gala MTV EMA

La cadena de televisión apuesta en cada entrega de premios por ser más transgresora y sensacionalista que la anterior. Para ello recurren a un formato espectacular que incluye las multipantallas, webchats con artistas en directo, además de contenido exclusivo que se puede descargar a través de la la web o de la aplicación para móviles preparada a tal efecto.

Los artistas aprovechan todo el material que la cadena pone a su disposición para montar un verdadero espectáculo que hace el deleite de los presentes en todos los sentidos, convirtiendo esta entrega de premios en una experiencia inolvidable.

Cada año esta multitudinaria cita es ansiada tanto por los espectadores como por los artistas que están en el candelero. Durante la entrega de premios tienen lugar diversas actuaciones y el nivel siempre suele bastante alto, por eso reúne a tantos fans de edades muy diversas, aunque suele ser mayoritariamente joven.

Por eso, esta cita es tan importante para los fans, porque es la oportunidad perfecta para ver a muchos de sus ídolos, juntos sobre un mismo escenario.

¿Quiénes son los nominados de los premios EMA?

Los nominados son elegidos por la propia MTV y luego son los usuarios los que pueden votar a través de la web de la MTV en las distintas categorías que hay. Se vota desde la mejor canción hasta los mejores fans.

Ariana Grande es una de las grandes favoritas en los EMA 2019 con siete nominaciones, en una lista en la que también destacan LiL Nas X o Billie Eilish, en las que son sus primeras candidaturas en estos galardones.

Lista completa de nominados a los MTV EMA 2019

Algunos de los premiados más mediáticos han sido U2, Dua Lipa, Cardi B, Eminem, David Guetta, Janet Jackson, Shawn Mendes,Cold Play, Lady Gaga o Justin Bieber, entre otros.

Los números de los Premios MTV EMA

MTV es la marca de entretenimiento por excelencia de jóvenes de todo el mundo y llega a 500 millones de hogares que verán en directo la gala. El impacto de este evento tiene, por tanto, un valor incalculable.

Los premios MTV EMA ofrecen una experiencia multiplataforma única a través de la red global de canales de MTV, que llega a 180 países, a más de 450 millones de hogares y más de 350 millones de seguidores de la música en redes sociales.

En España, MTV está disponible a través de Movistar+, Vodafone TV, Telecable, Sky y otros operadores de cable tradicional. La gala se emitirá en directo para todo el mundo.