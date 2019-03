Los Premios MTV en Sevilla son un premio gordo del calendario musical y televisivo del año. Y le ha tocado a Sevilla. Un premio para rentabilizar. Un galardón para no dormirse en los laureles y sacarle partido. Ser la sede de los Europe Music Awards de la MTV (las ciudades no capitales que lo han celebrado han sido Milán, Barcelona o Liverpool) es una oportunidad internacional de primer nivel.

Con gran expectación en el público (sobre todo juvenil) de todo el mundo que genera titulares, un huracán en las redes (aunque sea por algunos modelos de la alfombra roja), vídeos y repercusión desde meses antes hasta semanas después.

En el calendario musical del continente sólo lo podría superar Eurovisión y en el plano deportivo finales continentales de fútbol. Es un bombón para celebrar, para acoger y para dar una buena imagen. Así que enhorabuena Sevilla, pero ya hay que ponerse manos a la obra para aprovechar esta inmensa valla publicitaria (en la foto de abajo, la gala de Rotterdam, en 2016).

El programa de la noche dominical del 3 de noviembre (remate de un buen puente a nivel turístico) será visto por unos 500 millones de espectadores en todo el mundo. Aparecerán estrellas del nivel de Post Malone, Halsey, Camila Cabello, Lady Gaga o Shawn Mendes. Serán los que actúen y aparezcan en pantalla y estarán al menos cuatro o cinco de los intérpretes y grupos de moda, más otros en rampa de lanzamiento (la MTV es la primera interesada en generar un excelente cartel). Y aunque el aluvión de estrellas sea avasallador, la ciudad anfitriona es una estrella más, queda muy presente y evidente ante la audiencia por inserción y por alusión.

Sevilla como destino y como marca España

Y Sevilla no sólo debe rentabilizar su marca como destino turístico, sino también España, una vertiente que por cierto no quisieron trabajar los organizadores de la cita celebrada en 2018 en Bilbao. Allá ellos. Los EMA en el País Vasco no tuvieron alusión directa a España (así incluso Rosalía pudo brillar más ante el mundo) y la monumental e histórica Sevilla puede y debe presumir de país. Presumir de colores andaluces y españoles en su logo y festejar su otoño que es como una primavera.

A la gala de los Premios MTV en Sevilla del 3 de noviembre en uno de los pabellones de Fibes acudirán unos 15.000 espectadores en vivo, en su mayoría fans foráneos que viajan expresamente para el acontecimiento. Decimos pabellón, no auditorio, porque estamos hablando de un inmenso plató de un concierto coral en vivo. No es la gala de los Goya, es bastante más aparatoso. En línea con pasados años habrá al menos cinco escenarios repartidos por el recinto, con al menos la mitad del público a pie de pista.

Habrá sets que caigan desde el techo, otros en plataformas y todos con un apoyo escenográfico y de iluminación que plasman videoclips en tiempo real. La MTV invierte fuerte en puesta en escena, porque son números que quedan para la posteridad y las reposiciones.

La feria de Rotterdam

Es una gala que se abre con una alfombra roja al uso de otras citas y que se cierra con una fiesta, el afterparty, que también se celebrará en el mismo Fibes, con unos 3.000 invitados, con una sesión de dj repartida en varios escenarios. Si la organización nos permite una sugerencia: el modelo debería ser el concepto de feria (sin farolillos ni sevillanas) de Rotterdam en 2016, como muestra esta foto:

Aunque sea un número relativamente pequeño de espectadores el que acceda a la gala y a la fiesta de los galardones, la ciudad entera, contagiada de MTV, vivirá con anterioridad los recitales que al menos desde el lunes 28 de octubre se celebrarán por distintos escenarios. Algunos de ellos al aire libre, gratuitos. El concierto que arrastrará más seguidores, y fans internacionales, será el que se ofrecería en el Estadio Olímpico el sábado 2.

El pasado año fue en San Mamés, con Muse, Chrystal Fighters y los locales Berrik Txarrak. En 2017, en Londres, el lugar escogido fue Trafalgar Square, con, ojo, U2 y David Guetta.

Los Premios MTV en Sevilla van a permitir la proyección de intérpretes andaluces. En los recitales de Bilbao actuaron Brisa Fenoy o Mala Rodríguez. Será una semana rentable a nivel turístico y una ventana estelar ante el resto del mundo para que tengan en mente el destino. Las autoridades vascas invirtieron en 2018 unos 3 millones de euros, más 7 millones de la MTV(en la gala trabajan 2.000 personas). Sólo en gasto de los visitantes supuso un movimiento de 27 millones (5.500 habitaciones de hotel) y en impacto promocional, 12 millones.

Los Premios MTV Sevilla están en condiciones de mejorar las cifras de Bilbao 2018.