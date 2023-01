Premios Goya en Sevilla: Iluminaciones de cine en la zapata de la callle Betis y la Muralla de la Macarena y proyecciones en la plaza de San Francisco

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, acompañado por el vicepresidente de la Academia de Cine, Rafael Portela, han presentado la agenda de actividades paralelas que se desarrollarán en la ciudad con motivo de la celebración de la Gala de los Premios Goya en FIBES el próximo 11 de febrero. En esta programación conjunta con la Academia, han participado distintas áreas municipales, coordinadas por Sevilla&Me, división de Sevilla City Office dedicada a la promoción de la ciudad como escenario de rodaje para producciones audiovisuales, ha organizado un ciclo de actividades.

En la presentación de la exposición de mupis De Andalucía a los Goya, dedicada a los premiados andaluces en galas anteriores y que podrá visitarse hasta el 13 de febrero, el alcalde ha señalado que hasta la celebración de la gala de entrega de premios "nos convertimos en la capital del cine y queremos que se respire cine y cultura en todos los barrios de nuestra ciudad". Por su parte, Rafael Portela ha destacado que hace cuatro años vinieron a Sevilla "porque nos sentíamos queridos y volvemos por la misma razón. Tenemos un gran recuerdo de la gala de 2019. El 11 de febrero esperamos que la ceremonia nos de grandes momentos que queden también en el recuerdo".

Además, desde el próximo día 6 hasta el 11 de febrero, de 11:00 a 20:00, el Salón Apeadero del Ayuntamiento se convertirá en una alfombra roja para que todo el que quiera pueda hacerse acercarse a un Premio Goya.

Una ciudad iluminada por el cine

Entre las actividades que se desarrollarán en las próximas jornadas, el alcalde ha destacado las proyecciones vinculadas al cine en lugares emblemáticos de la ciudad, como la Zapata de la calle Betis y la Muralla de la Macarena, así como de tráilers de películas nominadas en 2023 y de películas sevillanas premiadas o nominadas con los Goya en la Plaza de San Francisco los días 9,10 y 11 de febrero.

En los cines Nervión Plaza habrá proyecciones educativas con alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria. Se van a proyectar las películas Alcarrás, Tadeo Jones e Inspector Sun y la maldición de la viuda negra. Todas ellas estarán representadas por miembros del equipo de cada uno de los filmes que van a compartir esta proyección con 900 alumnos de distintos centros educativos. También está prevista una serie de sesiones en este cine para público general que se prolongarán hasta el 9 de febrero. Se proyectarán, entre otras, las películas nominadas a la mejor dirección novel, mejor película y mejor documental.

Encuentros con la industria local

Los encuentros con la industria local serán en el Centro de Atención al Visitante de Marqués de Contadero entre el 6 y el 8 de febrero. Ganadores de Premios Goya como los directores Alberto Rodríguez o Benito Zambrano; el guionista Rafael Cobos; el productor Gervasio Iglesias; la actriz Ana Fernández; el director de arte Pepe Domínguez; la directora de producción Manuela Ocón, el sonidista Daniel de Zayas o el montador José M.G. García Moyano, junto a nominados en categorías como Mejor Dirección de Producción, Mejor Música Original, Mejor Vestuario o Mejor Maquillaje y Peluquería como Manolo Limón, Pablo Cervantes, Lourdes Fuentes, Rocío Montero (Lina 1960), Yolanda Piña o Félix Torrero ofrecerán, en un ciclo de diálogos y encuentros en la sede de Sevilla City Office de Marqués de Contadero.

Será un recorrido por lo mejor del cine con sello sevillano. Un viaje por las historias, entresijos, anécdotas, material inédito y el behind the scene de más de dos décadas de nuestro cine: desde la mítica Solas de Benito Zambrano, estrenada hace ahora veinticinco años y primera producción local en alzarse con un Goya, consiguiendo en el año 2000 un total de cinco galardones de las once categorías en las que estaba nominada, hasta la más reciente Modelo 77 de Alberto Rodríguez, nominada en esta edición a dieciséis Premios Goya.

Articulados en tres jornadas, del 6 al 8 de febrero, en horario de 18:00 a 20:15, y abiertas al público general, en estos diálogos y encuentros, los asistentes podrán conocer todo el proceso de creación de un film. El primero de los días, bajo el título De la idea al set de rodaje se dedicará a aspectos vinculados a la dirección, el guion, la producción, la localización o la dirección de arte y estará protagonizado por el equipo detrás de producciones como la mencionada Modelo 77, La Isla Mínima o Grupo 7; mientras que el segundo, articulado en torno al tema La creación del personaje, no solo congregará a responsables de vestuario, maquillaje y peluquería sino que presenciará un encuentro único entre Benito Zambrano y Ana Fernández, director y actriz de Solas, un film que triunfó en los Goya pero también en el Festival de Cine de Berlín.

La construcción de la película es el eje sobre el que versará el tercer y último día, donde se tocarán cuestiones más técnicas como la dirección de producción, el diseño de sonido, la composición musical o el montaje.

Las inscripciones para esta actividad estarán disponibles el día 1 de febrero en la página web de Sevilla&me, https://sevillaandme.com. Estas charlas son una buena oportunidad para conocer de cerca a algunos de los profesionales más relevantes del panorama cinematográfico nacional vinculados a Sevilla y descubrir todo lo que se esconde detrás de algunas de las películas más destacadas de los últimos tiempos.

Sesiones en Marqués de Contadero y el Real Alcázar

También en Marqués de Contadero y en el Real Alcázar se celebrarán sesiones organizadas por la Academia de Cine y abiertas al público, entre las que destaca especialmente los encuentros en abierto con los nominados a mejor documental, a la mejor película iberoamericana y especialmente con el Goya Internacional del año 2023 que será presentado en el Alcázar de Sevilla.

Se han programado tres encuentros: el primero tiene como protagonistas a los cineastas Manuela Martelli, Tatiana Huezo, Andrés Ramírez y Alejandro Loayza, y al actor Peter Lanzani, representantes de los cinco títulos que optan al Goya iberoamericano. El público también podrá conversar con los directores y directoras de los documentales nominados -Laura Hojman, Isabel Coixet, Gaizka Urresti, Kike Maillo y Fernando León de Aranoa- y los participantes de los diferentes programas de ‘Residencias Academia de Cine’ que optan a los Goya 2023 -Pilar Palomero, Adán Aliaga. Elena López Riera. Alberto Vázquez y Arnau Vilaró-.

Además, el Real Alcázar acogerá visitas guiadas por los enclaves del monumento que fueron platós de cine para diversas producciones audiovisuales nacionales e internacionales. Serán un total de 10 visitas que se desarrollarán de 1 al 11 de febrero, una cada día a las 19:00 salvo el domingo 5.

Escuela de Arte Dramático

Asimismo, los Goya llegarán a la Escuela de Arte Dramático con una sesión protagonizada por la actriz Susi Sánchez el 31 de enero a las 12:30.

En lo que se refiere a la música, además del concierto de hoy viernes 27 de enero de la ROSS en el Cartuja Center, el 10 de febrero la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá una sesión especial sobre música de películas de cine en abierto en la Plaza de la San Francisco.

Un mapa de cine para recorrer la ciudad

Por último, para celebrar una nueva edición de los Premios Goya en la ciudad, se pondrá a disposición de la ciudadanía y de todas las personas que visiten Sevilla a partir del 6 de febrero la cartografía Sevilla en los Goya, que ofrecerá una forma diferente de ver y disfrutar de la ciudad.

Sevilla ha sido escenario de numerosas producciones que han llegado a obtener galardones y nominaciones en los que son los premios del cine de nuestro país por excelencia. Con este mapa, comisariado por las localizadoras Nieves González y Lucía Escassi con títulos como La Isla Mínima, Toro, La Peste o La Trinchera Infinita a sus espaldas, se mostrará tanto la Sevilla monumental, reclamo indiscutible por su belleza arquitectónica y paisajística, pero también se reivindicarán todas aquellas localizaciones que revelan una ciudad más desconocida, tanto para sus habitantes como para los visitantes.

Todo aquel que se aventure a recorrer la Sevilla de los Goya tendrá la oportunidad de descubrir la magia del cine: cómo es posible transformar un mismo lugar y que parezca completamente distinto en diferentes films.

Este mapa estará disponible de manera digital en https://sevillaandme.com y es sin duda, una oportunidad para aprender sobre cine, pero también sobre Sevilla.