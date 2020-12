Recetas de aprovechamiento con las sobras navideñas

Aunque en estas próximas Navidades las reuniones familiares van a ser más reducidas, el espíritu de festejar propiciará que continuemos cometiendo los típicos excesos propios de estas fiestas. Según un estudio sobre el desperdicio alimentario en Navidad realizado por Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, en colaboración con la Fundación Ebro y su marca de Arroz SOS, hasta un 20% de la comida que se prepara durante las fiestas navideñas acaba en el cubo de la basura.

De acuerdo a este estudio, en el que han participado varios grupos de consumidores compuestos por responsables de compra y cocina en el hogar, la cena de Nochebuena es la fecha en la que más sobras se generan, seguida muy de cerca por la comida del día de Navidad. En cuanto a los alimentos con más excedentes, destacan las gambas y los langostinos en la categoría de mariscos; el pavo y el cordero, en el caso de las carnes; y los polvorones y los turrones, en el apartado de los dulces, que se siguen comprando, año tras año, en grandes cantidades.

Para atajar esta problemática Too Good To Go y Fundación Ebro, a través de su marca Arroz SOS, se han aliado para declarar el 26 de diciembre como el 'Día S' (#ElDíaEse); es decir, el día ese en el que las sobras navideñas se convierten en deliciosos platos, haciendo posible que disfrutemos de una Navidad más sostenible y sin desperdicios.

Recetas de aprovechamiento

Para facilitar que el consumidor se sume a esta acción y haga suyo el 'Día S', Too Good To Go y Arroz SOS han lanzado la web www.eldiaese.es en la que podrán encontrar múltiples ideas de recetas de aprovechamiento con arroz y otros ingredientes. Algunas de las recetas que nos propone esta web son, por ejemplo, un delicioso arroz caldoso con langostinos, unas tostas de guacamole con langostinos o un riquísimo pudin de arroz con polvorones.

"El desperdicio de alimentos cuesta unos 250 euros por persona al año y supone un gran impacto para el medioambiente. En Navidades el gasto en alimentos se eleva y por ello hay que ser especialmente cuidadosos con el desperdicio, no solo porque ahorraremos dinero, sino también por una cuestión ética y porque reduciremos nuestra huella sobre el planeta", señala Madalena Rugeroni, directora de Too Good To Go en España y Portugal.

La plataforma propone que estas Navidades se apliquen las tres "C": Compartir, Congelar y Combinar para evitar el desperdicio en estas fechas. "Nuestra misión es inspirar el cambio y con la acción del 'Día S' impulsar hábitos más responsables para reducir los desperdicios y que esto sea un aprendizaje que no solo se aplique en navidades, sino a lo largo de todo el año", añade.

Por su parte, Blanca Hernández, presidenta de la Fundación Ebro Foods, ha señalado que "nuestro compromiso como empresa líder de alimentación incluye no solo luchar contra el desperdicio en nuestro ámbito interno, sino también concienciar a la sociedad del alcance real de este problema, poniendo a su disposición las herramientas necesarias para convertirse en un agente de cambio. Creemos firmemente en que 'El Día S' puede ser, sin lugar a dudas, un punto de partida excelente para hacer de nuestros hogares parte activa y fundamental de la solución a este problema".

Toda la información sobre el Día S (#ElDíaEse) está disponible en www.eldiaese.es.