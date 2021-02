Así lo ve Javier Almansa, que regenta el Restaurante Almansa en la calle Albareda desde su apertura en 2017. "Las carnes están viviendo su momento de gloria como nunca, la gente pregunta por las razas, las maduraciones… Eso antes no existía. Y como la carne siempre ha ido de la mano de la brasa, de ahí ese boom de la brasa. Tenemos un referente, Etxebarri, jamás un restaurante de brasa estuvo entre los mejores del mundo como le ha ocurrido a él, eran establecimientos de producto, donde tú ibas a disfrutarlos por su calidad innata, pero jamás entraron en la división de honor de la gastronomía. Hoy Elkano, que se distingue por sus pescados a la parrilla, tiene una estrella Michelín, Casa Julián de Tolosa tiene las mejores chuletas del mundo según The New York Times… todo eso prestigia dentro de la cocina a una partida, la de parrilla, que antes estaba minusvalorada , sobre todo por el sur".

Los contagios por el Covid-19, en otras partes

Javier Almansa habla de la crisis por la pandemia y parece que hablara en nombre de toda la restauración sevillana: “Somos la cabeza de turco, se han demostrado científicamente que aquí no están los contagios. Si me dicen que somos los culpables del 60, 50, 40 o 30 por ciento de los contagios y que tenemos que cerrar, me parecería perfecto y que la Administración nos indemnice, como hacen en otros países europeos, ya que el bien de la sociedad está por encima de todo, pero si se ha demostrado que no existen esos contagios, que la mayoría de ellos está en otras partes, no pueden llevarnos a la ruina. Y lo hacen todos los políticos, del color que sea. Hay un ensañamiento contra la hostelería”. No obstante, ve cierta luz: “Mi ratio de turistas es bajísimo. Me hace más daño los aforos limitados y los cierres perimetrales. Me han dicho de buena tinta que van a llegar a España unas 20 millones de vacunas en dos o tres meses y Sevilla, por su propia idiosincrasia, va a ser de las primeras en remontar. Eso sí, nuestras fiestas primaverales van a tardar cinco o seis años en volver a estar como siempre las conocimos”.