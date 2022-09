Ruta de la Tapa y la Cerveza en Sevilla: 37 bares, conciertos y sorpresas para el cliente

En el mes de la cerveza por excelencia, cuando se celebra la fiesta más internacional de esta bebida, la Oktoberfest, Cervezas Alhambra propone en Sevilla una Ruta de la Tapa que no pasará desapercibida. 37 bares, cervecerías y restaurantes de Sevilla rendirán homenaje desde este lunes, 19 de septiembre, hasta el 2 de octubre, a eso tan nuestro del tapeo. Lo harán de la mano de la gastronomía más tradicional acompañada del maridaje perfecto, la cerveza. No estará solo en esta acción el binomio perfecto (comida más bebida) y, como no hay dos sin tres, la música entrará en escena con conciertos en directo en los establecimientos integrantes, entre algunas sorpresas más para los clientes que participen la iniciativa.

En la inauguración de esta Ruta de la Tapa, que lleva por lema Saborea sin Prisa, en la Ofcina de Turismo en Marqués de Contadero, han estado presentes Antonio Jiménez, gerente de Contursa; Javier Manchón, representantede Hostelería XXI y colaborador de Hostelería de España; Ignacio Bárbulo, director regional de hostelería de Mahou San Miguel en Andalucía; Rafael Centeno, chef con estrella Michelin colaborador de Cervezas Alhambra, y los hosteleros participantes en esta edición, a los que se les ha hecho entrega de las chaquetillas personalizadas.

El chef estrella Michelin ha reconocido ser un "apasionado de Andalucía y de todo lo que tiene que ver con su gastronomía. De hecho, mis raíces son andaluzas ya que mis bisabuelos eran sevillanos". El cocinerio será uno de los que disfrutarán estos días de una ruta que "permite a nuestros cocineros ser embajadores en su tierra a través de elaboraciones típicas de la zona".

"De poner en valor la belleza de la simple, de la tapa, se trata", ha descrito el representante de Hostelería XXI, Javier Manchón. "Una simpleza con muchas capas de profundidad que en estos 37 establecimientos son capaces de hacer con ella virguerías".

La Ruta de la Tapa en Sevilla y conciertos

Los sevillanos y turistas que quieran participar en esta Ruta de la Tapa Saborea sin Prisas podrán disfrutar de las tapas diseñadas para la ocasión. Un producto exclusivo que será maridado con Alhambra Lager Singular.

Aquellos que opten por tapear en alguno de los 37 establecimientos de jueves a domingo, del 22 al 25 de septiembre o del 29 de septiembre al 2 de octubre, tendrán el privilegio de disfrutar de la experiencia de tapear en compañía de la música. Mísicos profesionales de diferentes disciplinas irán recorriendo gran parte de los locales adheridos a la campaña sorprendiendo a los clientes con su talento. Así, participarán artistas como la acordeonista Virginia Moreno; los guitarristas Ian Scionti (flamenco jazz) y Paul Laborda (jazz manouche), el dúo de guitarra clásica y clarinete de Proyecto Ocnos y el dúo de guitarra en acústico, compuesto por Juan Miguel Martín y Juan Luis Lara, Yesternow Dúo.

El representate de Cervezas Alhambra, Ignacio Bárbulo, también ha comentado que todos aquellos que degusten estas tapas optarán, además, a un premio extra: cincuenta invitaciones por valor de 20 euros con el que poder seguir saboreando otros platos de la oferta gastronómica de cualquiera de los establecimientos participantes en la ruta.

"Con Saborea Sin Prisa Sevilla, la marca cervecera quiere contribuir a impulsar la reactivación de los establecimientos hosteleros sevillanos, dando visibilidad a la calidad de su atractiva oferta gastronómica y animando al público a visitarlos, siempre con responsabilidad, para ayudar así a su recuperación, y que puedan seguir ofreciendo experiencias únicas en sus momentos de ocio", ha agregado la cervecera.

37 bares y restaurantes participantes en la Ruta de la Tapa de Sevilla

La experiencia gastronómica de Cervezas Alhambra defiende que exista una historia detrás de cada proyecto o momento gastronómico, desde la concepción de la idea hasta la ejecución. La marca siempre pone en valor aquellos procesos creativos que prestan atención a los ingredientes, los procesos y técnicas, las creaciones finales y las colaboraciones con expertos. De ahí el apoyo constante y la estrecha relación de Cervezas Alhambra con la hostelería desde sus orígenes, una unión indisoluble para la marca granadina. En esta ocasión, 37 establecimientos hosteleros se han unido a la iniciativa de la Ruta de la Tapa con una propuesta gastronómica que servirán del 19 de septiembre al 2 de octubre:

Terracota (Avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, 2, local 8). Tapa: Vitello Tonnato. La Terraza (Calle Calatrava, 12). Tapa: Ensaladilla. Dúo Tapas (Calle Calatrava, 10). Tapa: Salmorejo cordobés. Chifa by Nazca (Calle Calatrava, 6). Tapa: Niguiri mediterráneo. La Alcoba (Calle Santa Clara, 65). Tapa: Pastela de pollo. Bar El Badulaque (Alameda de Hércules, 54). Tapa: Costilla de cerdo al moscatel con patatas baby al horno. Piola Bar (Alameda de Hércules, 57). Tapa: Sándwich mixto de atún. Ojalá Tapas y Vinos (Calle Relator, 38). Tapa: Croquetas de queso de cabra y cebolla caramelizada. La Parrilla del Badulaque (Alameda de Hércules, 37). Tapa: Bocadito criollo. La Flaca (Calle Torneo, 35). Tapa: Flaquito. Alcázar Andalusí Tapas (Calle Peris Mencheta, 22). Tapa: Croquetas caseras de setas. Puro Fuego (Alameda de Hércules, 56). Tapa: Bocadillo de carrillada. La Lista Negra (Calle Feria, 64). Tapa: Risotto. La Locanda di Andrea (Calle Feria, 52). Tapa: Mini parmigiana de berenjenas. Hotel Sacristía Santa Ana (Alameda de Hércules, 22). Tapa: Hummus de remolacha. Pisco Tapas (Calle Correduría, 1). Tapa: Ají de gallina. Fatouch (Calle Feria, 33). Tapa: Kafta nadando. Bar El Pelícano (Plaza del Pelícano, 2). Tapa: Patatas marinera con cebolla caramelizada y gambas cristal. El Sardinhero (Plaza San Lorenzo, 15). Tapa: Brioche de pringá. Balcón Real (Plaza Puerta Real, 7). Tapa: Magdalena de pollo. Jechura Centro (Plaza Villasís, 1). Tapa: Salmorejo andaluz, con virutas de jamón ibérico y huevo cocido. Pan y Circo (Calle Rivero, 11). Tapa: Flor de alcachofa confitada con ajitos fritos, jamón ibérico y salsa con reducción de manzanilla. Tapería Alcaiza (Cuesta del Rosario, 13). Tapa: Risotto de gambas al ajillo sobre torta de aceite. Bar Mármoles (Calle Muñoz y Pavón, 16). Tapa: Tortilla de "papas" con salmorejo. Lamadrid (Calle Madrid, 8). Tapa: Tosta de lomo de orza sobre base de salmorejo. Café Taberna de Picalagarto (Calle Hernando Colón, 7). Tapa: Carrillada al Picalagartos. Jechura Alemanes (Calle Alemanes, 7). Tapa: Salmorejo andaluz, con virutas de jamón ibérico y huevo cocido. Jechura Constitución (Avenida de la Constitución, 22). Tapa: Salmorejo andaluz, con virutas de jamón ibérico y huevo cocido. El Rincón de Murillo (Calle Lope de Rueda, 8). Tapa: Paleta de Murillo. Vinos y Tapas La Estación (Avenida de Cádiz, 29). Tapa: Crujiente de berenjenas con salmorejo y miel de caña. La Fiaca (Plaza Aviador Ruiz de Alda, 5). Tapa: Bondiola braseada y puré de boniato especiado. Ta'Kool Mexican (Paseo de las Delicias, 5). Tapa: Volcán de tinga de pollo. Triana, Café Bar (Calle Castilla, 73). Tapa: Sea grenade. Café Puente de Barcas (Calle Castilla, 71). Tapa: Lagrimitas de pollo. Bar Pulido (Calle Pagés del Corro, 98). Tapa: Tortilla a la trianera. Al-Andalus Gastrobar (Calle Vicente Flores Navarro, 18). Tapa: Legado andalusí. Restaurante Muelle 21 (Avda. Santiago Montoto s/n. Edificio Acuario de Sevilla). Tapa: Milhoja de rabo de toro, manzana caramelizada, alboronía y patata.

La lista de los establecimientos y más información sobre la ruta, puede consultarse en estamosdetapas.com.

Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva décadas elaborando cervezas de gran calidad a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal. Cuenta con una gama de diez cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Reserva Esencia Citra IPA, Alhambra Singular, Alhambra Especial Radler, Alhambra Tradicional, Alhambra Sin Lager Singular, Las Numeradas y Las Lentas, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.es.

Mahou San Miguel

Compañía familiar de bebidas, 100% española y líder del sector cervecero en nuestro país. Dispone de 10 centros de elaboración de cerveza –ocho en España y dos en EEUU–, cuatro manantiales de agua y un equipo cercano a los 4.000 profesionales. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume fuera de España y está presente en más de 70 países.

Cuenta con más de 130 años de historia que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890. En 2000 Mahou adquiere San Miguel, en 2004 la marca canaria Reina, en 2007 Cervezas Alhambra y en 2011 diversifica su negocio incorporando Solán de Cabras. Desde 2019, es socia mayoritaria de las cerveceras artesanas norteamericanas Founders Brewing y Avery Brewing.

Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales, donde destacan Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y de cervezas internacionales. Cuenta con productos innovadores y creadores de categoría como San Miguel 0,0, San Miguel ECO o Mahou Barrica; marcas de agua mineral natural, como la icónica Solán de Cabras, y se ha introducido en el segmento cider con La Prohibida. También ha sido pionera en el sector en lanzar su ecommerce: Tienda Mahou San Miguel.

Con foco en las personas y en contribuir al progreso económico y social de nuestro país, es una compañía solidaria que canaliza su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel, creada en 2013.