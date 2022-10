El cielo de Sevilla volverá a llenarse de globos aerostáticos para homenajear la gesta de Magallanes y Elcano

Sevilla acogerá, por tercer año consecutivo, la competición de mayor prestigio del panorama nacional de globos aerostáticos, la Copa de S.M. El Rey, en su vigésimo tercera edición, para honrar a los tripulantes de la gesta Magallanes-Elcano.

"Magallanes-Elcano, cuando zarparon de Sevilla, no sabían a dónde se dirigían, lo podían intuir, tenían una esperanza de ese rumbo y acertaron. Pasa un poco igual con el primer vuelo en globo, que es el medio más antiguo en la que la Humanidad ha volado, en 1783, cuando despegaron no sabían a dónde se dirigían, no sabían a dónde se dirigían, pero tenían una certeza", declara Javier Benítez, organizador del evento.

Inspirándose en estas dos gestas de la Humanidad, este año, la Copa de Sm El Rey de Aerostación vuelve a Sevilla, por tercer año consecutivo, de la mano de la empresa sevillana Globotur.

"Es nuestro pequeño homenaje aquellos que se involucraron en la aventura de circunnavegar el planeta", comenta Benítez, organizador de la prueba y CEO de Globotur.

En la anterior edición, participaron 25 aeronaves de 7 nacionalidades diferentes. Este año, aunque algo más modesto, seguirá contando con tripulaciones europeas que ya participaron en la edición anterior. "Esperamos contar con unos 15 globos, que tampoco está mal, pero de primer nivel. Participan un Campeón del Mundo, dos campeones de España, y los primeros en su ranking nacional de Eslovenia, Francia, e Italia", detalla.

Las pruebas se iniciarán el 3 de diciembre y finalizarán el día 5 de diciembre.

¿Dónde se podrá ver la competición de globos aerostáticos?

Las sedes serán en varios puntos próximos a la capital. Por el momento, se está en contacto con varios Ayuntamientos de la zona del Aljarafe para coordinar la prueba y los puntos de despegue.

Como novedad, este año habrá un concurso de fotografía, cuyos participantes podrán exponer su obra en una sala de exposiciones aún por determinar.