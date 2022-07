Viaje en globo: El cielo de Sevilla como destino turístico

Llevar el nombre de Sevilla a lo más alto en el caso de Javier Benítez, fundador de la empresa de globos aerostáticos Globotur, tiene un sentido literal pero también figurado, puesto que el empresario sevillano ha conseguido desde su fundación en 2011 grandes reconocimientos e hitos como la organización de la XX Copa de S. M. El Rey de Aerostación, que congregó a 15.000 personas en la Dehesa de Tablada, la reciente celebración del XXXVIII Campeonato de España de Aerostación o el logro más ilusionante de su vida y por el que muchos en la ciudad le conocieron: la llegada de los Reyes Magos en globo aerostático. "Aquello fue como cuando ves nacer a tus hijos, una felicidad desbordante", recuerda Benítez.

Un sábado de preferia de 1971 nació este emprendedor vinculado a través de la figura de su padre y su fábrica de harinas a Carrión de los Céspedes. Enamorado de la Historia, estudió Derecho y se especializó a través de másteres en el mundo de la empresa y la publicidad. Se adentró en el mundo aerostático por cuenta ajena y, gracias al apoyo de unos amigos y actuales socios (Miguel Pérez-Luna y Juan Carlos Domínguez) se animó a fundar Globotur.

La empresa pasó por distintas fases y en un primer momento estuvo enfocada al mundo de los eventos, publicidad exterior, marketing digital... y por ello recibió su recompensa con, entre otros premios, el Alimentaria a la mejor campaña integrada. Fue en 2019, gracias al apoyo de Elena González Godoy, cuando Globotur dio el salto a los vuelos turísticos, que siempre quiso compaginar con lo deportivo, de ahí las celebraciones de las distintas competiciones.

Con la llegada de la pandemia, Benítez no se detuvo e hizo sobrevolar sus globos para recaudar fondos para la Cruz Roja y para rendir homenaje a la Feria de Abril que ese año no se celebraría, entre otras acciones solidarias y con gran repercusión como la llegada a Sevilla de Sus Majestades de Oriente por el aire.

El cielo de Sevilla como reclamo turístico

Como vicepresidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla, Javier Benítez sabe que "el turismo no es sólo el sector hotelero y hostelero o la tienda de souvenirs. El turismo es también empresas que aportan experiencias al turista, lo que se denomina turismo auxiliar. "La palabra turismo está muy denostada, pero ¿quién no quiere salir de viaje?, ¿quién no quiere tener un pequeño apartamento en la playa? Soy pro industria, pero no podemos cerrar los ojos ante lo que supone para el PIB el turismo, un 17% sólo en la ciudad de Sevilla".

En base a ese interés y forma de entender el turismo, Globotur desarrolla su tarea diaria, donde intenta reflejar, además de toda la experiencia que el sector le ha proporcionado, sus metas e intereses. El cambio de modelo de negocio, en el que la publicidad ya no es el 100% de los ingresos de la compañía, al perfil turístico ha sido un revulsivo para Globotur. "Un paseo en globo es una experiencia, pero también un paseo por el patrimonio que se muestra desde el aire. Cuando vuelas sobre el Aljarafe y ves desde el cielo sus haciendas, antiguas domus romanas en su mayoría, o poblaciones que no prosperaron en la edad media como Xenís en Chucena, o ciudades tartésicas como Tejada la Vieja, del siglo VIII a.C, vuelas también sobre la Historia. Nosotros incidimos mucho en eso, no es sólo experiencia, paisajes, es también patrimonio y gastronomía", reseña Javier Benítez.

Creador del III Premio Globotur al Valor Turístico, allá donde opera, la empresa se involucra en el tejido empresarial de la zona. "Hicimos un estudio de lo que habíamos aportado a la economía local en Antequera en nuestro primer año operando en la zona y descubrimos que cada pasajero que volaba con nosotros, además de pagar su pasaje, generaba un consumo de 180 euros persona/día, ya que los pasajeros se desplazaban el día antes, pernoctaban allí, cenaban, compraban en Antequera". Recientemente también realizó el mayor vuelo nacional de turistas post pandemia, 340 franceses que volaron al mismo tiempo en la localidad de Darro (Granada): "Mover a tanta gente entre 28 globos al mismo tiempo y cumpliendo los horarios supone un gran esfuerzo de coordinación, eso y que no te salga el día malo. La experiencia de organizar competiciones me ayudó mucho en este tipo de eventos masivos".

Entre sus proyectos más inmediatos está la organización en otoño de la XXIII Copa de S. M. El Rey. Entre sus retos futuros: promocionar el cielo de Sevilla como destino turístico y presentar la candidatura de Sevilla para el Campeonato de Europa 2029. "¿Y por qué a un horizonte tan lejano? Porque soy un enamorado de la Exposición Iberoamericana, y será mi pequeña contribución al centenario de aquella exposición que cambió nuestra ciudad".