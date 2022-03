La UPO se suma al 8M en Sevilla con un amplio programa de actividades

Bajo el lema Mujeres en acción, la Universidad Pablo de Olavide se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y lo hace con la puesta en marcha de la Campaña 8M. De esta manera, a través de la Oficina para la Igualdad de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género, la UPO impulsa en un programa único las distintas acciones que se llevarán a cabo a lo largo del mes de marzo en esta institución, con el objetivo de revindicar los derechos de las mujeres y la igualdad de género para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Así, con el objetivo dar a conocer a la comunidad universitaria una serie de conceptos clave para entender qué es la igualdad de género, este martes 8 de marzo se lanza a través de las redes sociales de la UPO la campaña audiovisual Aprendiendo en Igualdad, con un primer vídeo que aborda qué es transversalidad de género y cómo se aplica al ámbito universitario. "Esta campaña va dirigida especialmente a personas que no han tenido experiencias de trabajo previo con enfoque de género. Para muchas otras resultan conceptos bien conocidos, pero me preocupa mucho llegar a esa otra parte de la comunidad universitaria", declara Mónica Domínguez Serrano, delegada del Rector para la Igualdad de Género UPO, quien añade que "es fundamental hacer pedagogía y que se entienda a qué nos referimos, para entender el por qué y el cómo".

Por otro lado, en su compromiso de seguir trabajando y avanzando en una igualdad real, éste y todos los días del año, la Universidad Pablo de Olavide se adhiere al Manifiesto de Crue Universidades Españolas para reivindicar los derechos de las mujeres y de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, teniendo como marco la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Día de la Mujer en la UPO, también en redes

Por su parte, la Unidad Técnica de Comunicación ha desarrollado la Campaña Mujeres en la UPO para visibilizar a alumnas, profesoras, egresadas y personal de administración y servicios a través de las redes sociales institucionales.

Las redes sociales de la Facultad de Humanidades también se harán eco de la conmemoración del 8M y lo harán a través de La mujer que me inspiró, una serie de videos breves en los que el profesorado de la dicha Facultad recordará a mujeres que han sido inspiradoras en su vida.

También este 8 de marzo, a las 19:00 en el aula 105 del edificio 24, se celebrará la actividad Seis historiadoras americanistas eligen a seis mujeres fundamentales en la historia latinoamericana, organizada por el Área de Historia de América de la Facultad de Humanidades y que contará con retransmisión online a través de Youtube.

La radio universitaria de la UPO emitirá el programa especial Stand up 8-M. Ponemos el foco en los derechos humanos de las mujeres por RadiOlavide, que pone la atención en cómo la sociedad sigue perpetuando los estereotipos que encasillan al sexo/género femenino. Además, ponen en marcha un experimento social que evidenciará o no la validez de los argumentos antifeministas hoy vigentes.

Con el objetivo de visibilizar y poner en valor a las numerosas mujeres que han contribuido decisivamente al desarrollo de la Historia de la Cultura en Andalucía, del 9 al 11 de marzo se celebrarán las VII Jornadas Nacionales Capitanas, organizadas por el Proyecto I+D Agencia Femenina en la escena artística andaluza. Los lugares de celebración así como el programa completo pueden consultarse en el programa.

El jueves 10 de marzo, el seminario permanente Los mundos ibéricos y la globalización temprana retoma su actividad mensual, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, con una sesión promovida desde el Proyecto FEDER-UPO-1380997, Género y etnia en el istmo de Panamá, 1500-1700, y en otros ámbitos y desde el grupo PAI HUM 1000 Historia de la Globalización. En esta ocasión, la sesión llevará por título El tráfico de personas y la explotación sexual en el pasado y el presente/Human Trafficking and Sexual Exploitation in the Past and Present y contará con las ponencias de las profesoras Bethany Aram (Área de Historia Moderna, UPO) y Nuria Cordero Ramos (Área de Trabajo y Servicios Sociales, UPO), además de la moderación de la profesora Amelia Almorza Hidalgo (Área de Historia e Instituciones Económicas, UPO). Tendrá formato dual, presencial en la Sala de Telepresencia del Edificio 6 y por Zoom.

Por su parte, el Consejo de Estudiantes de la UPO ha organizado una serie de actividades entre las que se encuentra un café ecofeminista con PiensaUPO, charla de Sesgos Inconscientes de la profesora Cristina Rosillo, un taller de autodefensa personal, pintada de mural feminista y colocación de buzones violetas en distintos edificios del Campus.

Cerrará la semana, el viernes 11 de marzo, a las 10:00 en la Sala de Prensa del Rectorado, la presentación de la III Edición del Programa UNIVERGEM Mujeres universitarias: empleabilidad y emprendimiento en igualdad, a cargo del rector Francisco Oliva Blázquez; Laura Fernández Rubio, directora del Instituto Andaluz de la Mujer; José Luis Barbero Navarro, delegado del Rector para el Plan Estratégico; y Mónica Domínguez Serrano, delegada del Rector para la Igualdad de Género UPO.

Este programa, dirigido a tituladas universitarias y estudiantes de la UPO que tengan superados el 80% de los créditos, tiene por objeto mejorar las opciones de empleabilidad y emprendimiento de las participantes del mismo, facilitándoles formación en igualdad y conocimientos de los recursos de orientación y formación disponibles, así como las opciones más ventajosas para acceder y mantenerse en el empleo en función de sus intereses, demandas y perfiles formativos y profesionales, desde la perspectiva de género y en un contexto internacional.