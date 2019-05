El Real Club Sevilla Golf acoge el VI Torneo de Golf Proyecto Hombre

El Real Club Sevilla Golf acoge el próximo viernes, 24 de mayo, el VI Torneo de Golf Proyecto Hombre Sevilla. Un evento cuyo fin es recaudar fondos para apoyar la labor que Proyecto Hombre realiza en la atención integral a personas con problemas de adicciones, promoviendo su autonomía, desarrollo personal y su adecuada integración en la sociedad.

El torneo individual stableford se desarrollará en tres categorías, según suma de handicaps, con salidas consecutivas. El donativo para participar es de 60 euros, a pagar en las oficinas del Real Club Sevilla Golf. También habrá una fila 0 para aquellos que quieran colaborar con la causa (ES07 0182 5566 7002 0222 2220).

Los asistentes podrán disfrutar, además de la actividad deportiva, de un cóctel durante la entrega de premios, a las 21:00.

Premios y un cóctel para amenizar el torneo de golf

Se entregarán tres premios por cada categoría, además de los premios especiales como el Scratch, el Premio al Mejor Senior (femenino y masculino, no acumulable), el Premio Bola más Cerca Hoyo 3 y 11 (femenino y masculino, no acumulable) y el Premio Drive más Largo Hoyo 13 (femenino y masculino, no acumulable).

Las inscripciones pueden realizarse en el Real Club Sevilla Golf (Autovía Sevilla-Utrera, Km 3,2, Alcalá De Guadaíra), tienda@sevillagolf.com y 954 124 301.

En la edición anterior del torneo solidario participaron un total de 176 jugadores, quedando en lista de espera numerosos interesados. El Torneo de Golf Proyecto Hombre se ha convertido, más allá de lo puramente deportivo, en un evento social que marca la agenda de eventos solidarios que se desarrollan en la provincia de Sevilla. El pasado año, unos 200 invitados acudieron a la entrega de premios.

Proyecto Hombre Sevilla

En los años de trayectoria de Proyecto Hombre Sevilla han pasado por sus instalaciones algo más de 15.000 usuarios, manteniendo una media de asistencia a programas residenciales y ambulatorios de más de 400 usuarios anuales.

En la actualidad, cuenta con un total de 40 profesionales y más de 120 voluntarios centrados en el desarrollo de las distintas áreas asistenciales. Pero la mejor evaluación de su trabajo a lo largo de casi 20 años ha sido y sigue siendo la acogida y el reconocimiento diario de entidades públicas y privadas, religiosas y civiles, empresas, particulares… que no dejan de apoyar su labor.